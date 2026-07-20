IECM destaca uso de plataforma para agilizar cómputo y validación en ejercicios de participación ciudadana

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) informó que la implementación del Sistema de Cómputos y Validaciones para las Consultas Ciudadanas (SICOVACC) permitió optimizar las tareas de cómputo de votos y validación de opiniones durante la Elección de las Comisiones de Participación Comunitaria 2026 y la Consulta de Presupuesto Participativo 2026 y 2027.

La plataforma concentró en un solo sistema las actividades realizadas por las 33 Direcciones Distritales, con el objetivo de agilizar la captura, integración y seguimiento de los resultados obtenidos en la jornada electiva y consultiva celebrada el pasado 3 de mayo.

El IECM señaló que el desarrollo del SICOVACC respondió a la necesidad de contar con una herramienta tecnológica unificada, derivada de la experiencia obtenida en procesos de participación ciudadana anteriores, para fortalecer la operación institucional durante las etapas de cómputo y validación.

Previo a la jornada, la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística, en coordinación con la Unidad Técnica de Servicios Informáticos y las direcciones distritales, realizó tres simulacros integrales para verificar el funcionamiento de la plataforma y su capacidad de procesamiento bajo condiciones de alta demanda.

Según el instituto, estas pruebas permitieron al personal distrital familiarizarse con las distintas funciones del sistema, practicar la captura de resultados y realizar ejercicios de edición y corrección de información. Asimismo, se comprobó la correspondencia de los datos geográficos y operativos con cada ámbito territorial.

Tras la conclusión de la jornada, las 33 Direcciones Distritales llevaron a cabo el escrutinio, cómputo y validación de los votos y opiniones emitidos mediante boletas impresas en las Mesas Receptoras de Votación y Opinión, así como en las modalidades dirigidas a personas en estado de postración, personas cuidadoras primarias y ciudadanía en prisión preventiva.

El IECM indicó que la experiencia obtenida con el uso de esta plataforma permitirá evaluar posibles ajustes para futuros procesos de participación ciudadana, particularmente en lo relacionado con el momento y el nivel territorial en que deben resolverse determinadas incidencias operativas.

El organismo agregó que el seguimiento permanente al funcionamiento del sistema también facilitó la atención de incidencias durante el proceso e identificó áreas susceptibles de mejora, con el propósito de fortalecer la certeza, la transparencia y la eficiencia en los mecanismos de participación ciudadana de la capital.