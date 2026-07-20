Bloquean la carretera México-Puebla este 20 de julio, transportistas generan cierres por manifestación

Bloqueo en carretera México-Puebla Transportistas señalan fracaso de seguridad. (cuartoscuro)

Transportistas bloquean tramo de carretera México-Puebla la mañana de este 20 de julio. La manifestación responde a la muerte de un joven.

¿Qué tramo de carretera bloquean transportistas este 20 de julio?

La afectación se presenta en el kilómetro 23 de la carretera libre México-Puebla, a la altura del Eje Vial 10 sur. El bloqueo es únicamente en dirección a la Ciudad México. La circulación en dirección a Puebla opera de manera normal, a pesar de que en un inicio se reportó lo contrario. Los manifestantes bloquean todos los carriles salvo el de extrema izquierda, por lo que la circulación no está afectada en su totalidad pero sí presenta demoras considerables. A pesar de no ser administrada por Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), el organismo informó que se desvía el tránsito vehicular hacia tramo libre a la altura de la Plaza de Cobro San Marcos.

Los manifestantes se reunieron aproximadamente a las 8:00 horas de esta mañana y se desconoce hasta qué hora estarán en el sitio. El bloqueo no estaba previsto en la Agenda de movilizaciones de Protección Civil, por lo que tomó por sorpresa a muchos automovilistas.

¿Qué exigen transportistas durante bloqueo de carretera México-Puebla?

El bloqueo responde a el fracaso de las autoridades en detener a grupos delictivos que operan en la vialidad. Los transportistas exigen mejor seguridad tras la muerte de un joven de 25 años que iba a bordo de una furgoneta colectiva. En muchas de las pancartas que cargan los transportistas durante el bloqueo se lee “No más muertes de pasajeros”.