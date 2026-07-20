Vandalizan Refugio Franciscano; ya estaba listo para recibir a lomitos

Vandalizan Refugio Franciscano

El Refugio Franciscano fue vandalizado la madrugada de este lunes 20 de junio; quienes siguen luchando para que los lomitos desalojados sean devueltos a dichas instalaciones informaron que un grupo de personas no identificadas enteraron con mazos y realizaron destrozos.

“Es muy triste, las instalaciones quedaron totalmente destruidas, todo lo que la ciudadanía con tanto amor realizó y tanto apoyo que se mostró, quedó hecho pedazos. Y los policías que estaban ahí, no hicieron absolutamente nada, se hicieron de la vista gorda”, comentó uno de ellos a este diario.

Fotografías y videos muestran que tumbaron puertas, se destruyeron muros, ventanas, rejas; incluso, arrancaron techos de lamina de algunas de las jaulas.

Vandalizan Refugio Franciscano

Hace unos meses, los miembros del Refugio Franciscano informaron que las instalaciones ya estaban listas para recibir a los más de 900 perros y gatos que fueron desalojados por las autoridades capitalinas en enero de este año.

En abril, el Gobierno capitalino llegó a un acuerdo con los representantes del Refugio para devolver a los animales; en ese entonces únicamente estaban a las espera de dos peritajes, uno sobre agua y drenaje y otro sobre la topografía del lugar.

Un mes después, en mayo, la organización presentó ante autoridades capitalinas los dictámenes requeridos para acreditar que el inmueble cumple con las condiciones necesarias para operar.

Pero durante una audiencia, una jueza negó que los seres sintientes fueran devueltos debido a que la jefatura de Gobierno, la Agencia de Atención Animal, la Secretaría del Medio Ambiente, la Brigada de Vigilancia Animal y la Fiscalía General de Justicia, rechazaron su intención de regresar a los seres sintientes al lugar de donde fueron rescatados por vivir en malas condiciones.