Observadores avalan organización de consulta y elección participativa del IECM

La misión de observación nacional y de visitantes internacionales que dio seguimiento a la Consulta de Presupuesto Participativo 2026 y 2027 y a la Elección de las Comisiones de Participación Comunitaria (COPACO) 2026 concluyó que ambos ejercicios se desarrollaron de manera ordenada, transparente y conforme a la normativa vigente, de acuerdo con un informe presentado ante la Comisión Provisional de Vinculación Institucional del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM).

El documento señala que, durante las actividades de observación, se constató la organización de los mecanismos de democracia participativa y la apertura institucional para permitir el escrutinio público y el intercambio de experiencias con especialistas nacionales e internacionales.

La misión estuvo integrada por 47 personas, de las cuales 31 eran de nacionalidad mexicana y 16 visitantes provenientes de Estados Unidos, Argentina, Colombia y Alemania. Del total, 29 fueron mujeres y 18 hombres.

Los trabajos fueron coordinados por José Thompson, director ejecutivo del Centro de Asesoría y Promoción Electoral del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (CAPEL-IIDH), quien encabezó la sistematización de las observaciones, evaluaciones y recomendaciones elaboradas por el grupo.

El informe reconoce que el IECM facilitó las condiciones para el desarrollo de la observación y permitió el seguimiento de las distintas etapas de ambos mecanismos de participación ciudadana.

Recomendaciones para fortalecer la participación

Aunque la evaluación fue favorable, la misión identificó diversas áreas de oportunidad para mejorar futuras jornadas de participación ciudadana.

Las recomendaciones incluyen reforzar las estrategias de difusión para incrementar la participación ciudadana, particularmente entre las personas jóvenes.

Asimismo, planteó revisar los criterios para la instalación de las mesas receptoras de opinión y votación, con el objetivo de ubicarlas en espacios más accesibles y mejor señalizados que faciliten su localización por parte de la ciudadanía.

El informe también propone coordinar con las alcaldías una capacitación específica para los Órganos Dictaminadores, con el fin de homologar criterios sobre la viabilidad de los proyectos de presupuesto participativo y evitar la aprobación de propuestas de beneficio particular o que correspondan a atribuciones de las propias demarcaciones.

Entre otras recomendaciones figuran optimizar los materiales utilizados durante la jornada e incorporar mecanismos que permitan a la ciudadanía consultar con mayor facilidad las candidaturas y los proyectos disponibles en los centros de votación.

De acuerdo con la misión, estas medidas contribuirían a mejorar la eficiencia operativa y la experiencia de las personas participantes en futuros ejercicios de democracia participativa.

Balance de la jornada y visitas a proyectos comunitarios

Como parte de las actividades previas a la jornada del pasado 3 de mayo, las personas observadoras recibieron información sobre los aspectos técnicos y operativos relacionados con la organización de la consulta y la elección.

Además, realizaron recorridos por proyectos de presupuesto participativo ejecutados en años anteriores, donde dialogaron con habitantes para conocer los resultados e impacto de las obras financiadas mediante este mecanismo.

El informe indica que los proyectos visitados mostraron beneficios colectivos para las comunidades, entre ellos la recuperación de espacios públicos, la rehabilitación de áreas recreativas y deportivas y el fortalecimiento de la convivencia vecinal. También destacó la importancia de mantener esquemas de corresponsabilidad entre autoridades y ciudadanía para la conservación de las obras realizadas.

Respecto a la jornada de consulta y elección del 3 de mayo, la misión reportó que las mesas receptoras operaron conforme a lo previsto en prácticamente todas las demarcaciones visitadas.

También señaló que la participación ciudadana transcurrió de manera pacífica y que las personas responsables de las mesas mostraron un conocimiento adecuado de los procedimientos establecidos para la recepción, clasificación y cómputo de los votos.

Finalmente, las personas observadoras nacionales y visitantes internacionales consideraron que las recomendaciones incluidas en el informe pueden servir como una herramienta para fortalecer la transparencia, la confianza ciudadana y la mejora continua de los mecanismos de participación ciudadana en la Ciudad de México.