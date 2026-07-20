Adopción responsable, el llamado del Metro durante el Día Mundial del Perro





En el marco del Día Mundial del Perro, que se conmemora el 21 de julio, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro hizo un llamado a fomentar la adopción responsable de perros rescatados en sus instalaciones y a reforzar el cuidado de los animales de compañía para prevenir su extravío, abandono o accidentes.

El organismo informó que los perros localizados dentro de la red del Metro son trasladados al Centro de Transferencia Canina (CTC), donde reciben atención veterinaria, alimentación y resguardo temporal mientras esperan ser adoptados.

Algunos de los animales ingresan a las estaciones siguiendo a sus propietarios, otros buscan refugio de las condiciones climáticas y, en algunos casos, son abandonados dentro de las instalaciones del sistema de transporte.

El rescate de estos animales se realiza mediante un protocolo coordinado entre las áreas de Transportación y Protección Civil de la Gerencia de Seguridad Institucional, principalmente cuando los perros son detectados en las vías electrificadas, donde existe riesgo para su integridad y para la operación del servicio.

El Metro señaló que estas acciones se desarrollan con base en la Constitución Política de la Ciudad de México y la Ley de Protección y Bienestar Animal de la Ciudad de México, que establecen obligaciones para la protección de los animales.

El Centro de Transferencia Canina opera desde 2017 como un espacio de resguardo temporal para los perros recuperados en la red del Metro. Además de brindar alimentación y cuidados básicos, busca que los animales sean incorporados a un nuevo hogar mediante procesos de adopción.

El funcionamiento del centro depende en parte de donaciones en especie, principalmente alimento y artículos para el cuidado de los perros, destinados a cubrir sus necesidades diarias.

Con motivo de la conmemoración, el STC reiteró el llamado a privilegiar la adopción frente a la compra de animales de compañía y a promover una tenencia responsable que contribuya a reducir el abandono.

Las personas interesadas en adoptar un perro o realizar donaciones pueden acudir al Centro de Transferencia Canina, ubicado en Avenida de las Culturas s/n, colonia El Rosario, en la alcaldía Azcapotzalco. El espacio opera los 365 días del año en un horario de 10:00 a 17:00 horas.