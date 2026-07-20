Con programa de crianza positiva se fortalecen los cuidados en más de 5 mil familias mexiquenses

Programa de crianza positiva, Edomex

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México (DIFEM) imparte el programa de crianza positiva a más de 5 mil familias con hijos atendidos en 145 estancias infantiles adscritas a Sistemas Municipales DIF.

Este programa se trabaja de manera coordinada entre el Sistema Nacional DIF y los Sistemas Estatales con el objetivo de crear una iniciativa que enseña desde el respeto, la empatía y los límites, para proteger los derechos de la niñez en un entorno libre de violencia.

Bajo el liderazgo de Karina Labastida Sotelo, Directora General del DIFEM, esta acción aplicada inicialmente en 10 centros educativos del DIF mexiquense está dirigida a padres y madres de familia, cuidadores y cuidadores, niñas y niños, así como personal docente de los centros educativos.

Tiene un impacto positivo para consolidar el vínculo familiar y la conciencia sobre el rol parental y educativo. Trabaja aspectos de forma positiva para lograr mejoras significativas en la expresión emocional, la autorregulación y la convivencia entre niñas y niños.

Destaca las bases fundamentales de la crianza positiva como:

Educación con responsabilidad y amor

Vínculos afectivos: cariño y pertenencia

Entorno estructurado: aprendizaje de normas y valores

Estimulación y apoyo al aprendizaje cotidiano y escolar

Reconocimiento del valor de hijos e hijas

Exclusión de todo castigo físico o psicológico

Se centra en la educación

Potencialización de habilidades y capacidades

Ambiente de no violencia

Reconocimiento de niñas y niños como titulares de derechos

Para aplicar este programa se utiliza un fichero de actividades que tiene como propósito brindar las herramientas didácticas a las agentes educativas de estancias infantiles. Fortalece la inclusión de niñas y niños de acuerdo con el principio de igualdad de oportunidades en la escuela y dentro de los hogares.