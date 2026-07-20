Detienen a 3 extorsionadores de taxistas en GAM

Detenidos Ismael Abisai "N", Alan "N" y Brian Alexis "N". (SSC)

La policía capitalina detuvo a Ismael Abisai “N”, Alan “N” y Brian Alexis “N“, extorsionadores de conductores de vehículos tipo taxi, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Los sujetos decían pertenecer a un cuerpo de seguridad del Estado de México, para amenazar a sus víctimas y exigirles entregar cuotas semanales a cambio de permitirles trabajar en bases de taxis y microbuses de la zona.

En la colonia Vista Hermosa, en la calle Juventino Rosas, varias personas denunciaron que los tripulantes de un vehículo de color gris que se alejaba del punto, los amenazaron con un pistola y les exigieron entregar una suma de dinero para poder seguir trabajando en la base de taxis.

De inmediato, los policías iniciaron la persecución de los criminale, y a la altura de las calles Brecha Cerro del Chiquigüite y Azucenas, los alcanzaron y les exigieron descender del automóvil que no portaba placas de circulación vehicular.

Ahí les hallaron una réplica de arma de fuego corta y la cantidad de dinero en efectivo señalada por los afectados.