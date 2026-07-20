Edomex busca conservar agua y reducir riesgos de inundación en la Sierra de Guadalupe

Presas de Gavión

Con el objetivo de fortalecer la conservación del agua, proteger los ecosistemas y disminuir los riesgos de inundación y erosión en beneficio de más de 3.1 millones de habitantes, el Gobierno del Estado de México entregó la primera etapa del Proyecto de Fortalecimiento del Sistema de Presas Filtrantes Sierra de Guadalupe Resiliente: Agua, naturaleza y comunidad, en el Parque Estatal Sierra de Guadalupe.

Este proyecto se desarrolló a través de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (SMAyDS), se realizaron 18 presas de gavión en la Microcuenca No. 4, ubicada en el paraje El Azteca, ejido Coacalco, como parte de un proyecto integral que contempla la edificación de 80 nuevas estructuras en cinco etapas, las cuales complementarán las 166 presas filtrantes ya existentes en esta Área Natural Protegida.

El objetivo de la obra es favorecer la infiltración de agua de lluvia al subsuelo, disminuyen la velocidad de los escurrimientos, reduciendo la erosión del suelo, estabilizando cauces y laderas, ayudando a prevenir deslaves e inundaciones. Además crea condiciones para la recuperación de la vegetación, fortaleciendo la seguridad hídrica y ambiental de la región.

Durante el acto, encabezado por Alhely Rubio Arronis, Secretaria del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, acompañada por David Sánchez Isidoro, Presidente Municipal de Coacalco, se anunció el inicio de la segunda etapa del proyecto, que contempla la construcción de 16 nuevas presas de gavión, de las cuales 12 se ubicarán en la Microcuenca No. 6, en Ecatepec y cuatro más en la Microcuenca No. 4, en Coacalco.

La titular de la SMAyDS explicó que el proyecto se desarrolla mediante un esquema de colaboración entre sociedad e iniciativa privada, a través de una asociación civil y el respaldo de una empresa transnacional, modelo que ha sido reconocido internacionalmente por contribuir a la seguridad hídrica del acuífero más sobreexplotado del país, la protección de ecosistemas prioritarios y la mitigación de los efectos del cambio climático.

Durante la ceremonia, Katherine Dawn Gregoire, Directora Ejecutiva de Pronatura México A.C., hizo entrega formal de la primera etapa del proyecto a la Secretaria Alhely Rubio Arronis y a Aldo Vergara González, Director de Relaciones con Gobierno y Líder de Sustentabilidad de Procter & Gamble.

A través de estas acciones, el Gobierno mexiquense fortalece la restauración de la Sierra de Guadalupe mediante infraestructura que protege los recursos naturales, mejora la captación de agua, reduce riesgos para las comunidades y contribuye al bienestar de su población.