Invierten 3 mmdp para mitigar inundaciones pero la CDMX sigue bajo el agua; denuncian desvío de recursos

Tormentas castigan nuevamente a la CDMX con inundaciones y caos vial

El Gobierno capitalino anunció en mayo de este año que la Ciudad de México se preparó para la temporada de lluvias con un presupuesto de 3 mil 360 millones de pesos destinados a 318 obras para mitigar y prevenir inundaciones (se informó que gran parte de ellas ya estaban concluidas, otras a punto de terminar, y algunas se entregarían posterior a la temporada de lluvias).

En ese entonces, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, aseguró: “por supuesto que estamos preparados para enfrentar esta temporada de lluvias, porque si las lluvias vienen más intensas, la ciudad se pone más intensa en la preparación, en el equipo y en la capacidad que tengamos para enfrentar cualquier situación”, expresó.

Pese a la gran inversión anunciada, la capital se ha visto afectada por inundaciones en gran parte de sus alcaldías; por lo anterior, Movimiento Ciudadano CDMX presentó una denuncia ante la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México contra la mandataria capitalina.

“El motivo, 3,360 millones de pesos anunciados el 13 de mayo para blindar a la capital ante las lluvias, y una ciudad que, dos meses después, sigue inundándose exactamente igual”, afirmó Salomón Chertorivski, presidente del Consejo Consultivo Nacional de MC.

En compañía de diputados y diputadas e integrantes del parido, Salomón destacó que la inversión de 3 mil 360 millones de pesos para infraestructura hídrica, representa más del doble de lo ejercido en 2025, cuando la cifra fue de mil 500 millones, “y la ciudad se sigue inundando igual”, afirmó.

“El dinero, según el gobierno, alcanzaría para 318 obras. La realidad llegó apenas seis semanas después: el 28 y 29 de junio, siete alcaldías: Álvaro Obregón, Coyoacán, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tlalpan y Venustiano Carranza tuvieron que activar Alerta Roja”.

MC pide investigar en qué se gastaron los 3 mil 360 mdp destinados a supuestas obras hidráulicas para evitar inundaciones

Al asegurar que no se trata de un “tropiezo aislado”, señaló que el 8 de julio, la ciudad acumuló 21.2 millones de metros cúbicos de agua en una sola tormenta, con el Metro y el Cablebús colapsados.

Agregó que el 13 de julio fueron 12.5 millones de metros cúbicos más, “el propio Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Segiagua) admitió que solo pudo atender uno de cada cuatro encharcamientos reportados”, lamentó.

Por lo anterior, pidió al gobierno que explique en qué se invirtieron los 3 mil 360 mdp, ya que si realmente se gastaron en obras y fallaron porque no mitigaron nada, se trata de incompetencia.

“Y si no se ejercieron como se dijo, es un desvío de recursos públicos. No hay una tercera opción, y en ninguna de las dos la jefa de Gobierno puede quedarse callada... En cualquiera de estos casos alguien tiene que responder, porque los que están pagando el error son las y los chilangos, no el Gobierno”, declaró.

GCDMX anunció más inversión para obras hidráulicas

Chertorivski señaló que hace unos días la jefa de Gobierno anunció más inversión para obras hidráulicas en Iztapalapa, con lo que suman 7 mil mdp.

“Que bueno, se necesita muchísima inversión pero primero hay que aclarar en qué se invirtieron los 3 mil 360 mdp que usted anunció en mayo”.

Con dicho expediente, MC exige a la Contraloría General una investigación a fondo, al considerar que los hechos configuran los supuestos de los Artículos 50, daño a la Hacienda pública y 54 desvío de recursos de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México.

“Nos están condenando a una ciudad que no va a funcionar en las próximas décadas si no empezamos a hacer hoy lo que se requiere. La ciudad no necesita maquillaje morado, sino un drenaje que funcione, coladereas destapadas y un Gobierno que rinda cuentas por cada peso que ejerce”.

Esta sería la segunda denuncia que Movimiento Ciudadano presenta ante la Contraloría en contra de la jefa de Gobierno, la primera fue por la pintura utilizada en trabajos previos al Mundial.

Para finalizar, Chertorivski señaló que Movimiento Ciudadano será vigilante de cada obra, de cada peso ejercido o no y la voz de la ciudadanía. “La exigencia del partido es clara: que se investigue, y que se investigue ya”.