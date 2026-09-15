Ampliará el Metro su horario hasta la 1:00 AM este 15 de septiembre por festejos patrios (Graciela López Herrera)

Con el objetivo de facilitar el traslado de los ciudadanos durante los festejos de la Independencia de México, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro anunció que ampliará su horario de servicio hasta la 1:00 de la mañana del miércoles 16 de septiembre.

Esta medida se aplicará exclusivamente en las Líneas 1, 2 y 3, estratégicas por conectar la metrópoli de sur a norte y de oriente a poniente. La extensión de una hora en la jornada habitual fue instruida por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, para garantizar una movilidad segura tras las celebraciones de la noche del Grito.

Refuerzan operativo “Cero Pirotecnia”

Las autoridades del organismo recordaron que se mantiene activo el operativo Cero Pirotecnia en la totalidad de la red. Por ello, se exhorta de manera estricta a los usuarios a evitar el ingreso con artículos que contengan pólvora. Los puntos de revisión e inspección se reforzarán de manera especial en las estaciones ubicadas en la zona centro de la capital.

Horario para el 16 de septiembre

Para el miércoles 16 de septiembre, el STC informó que las 12 líneas de la red operarán bajo el horario de día festivo, iniciando el servicio a las 7:00 horas y concluyendo a las 24:00 horas. Se recomienda a la población planificar sus viajes con anticipación ante las modificaciones temporales del servicio.