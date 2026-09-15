Naucalpan recupera y rehabilita espacio publico en Rosa de Castilla

En la colonia Rosa de Castilla, San Luis Tlatilco se recuperó y rehabilitó un espacio abandonado, como parte del programa Huellas de la Transformación, impulsado por el Presidente Municipal, Isaac Montoya Márquez.

Mediante esta intervención, se recuperaron las canchas y áreas comunes para que niñas, niños, jóvenes y adultos puedan hacer uso de ellas en condiciones más dignas y seguras. El espacio ahora cuenta con juegos infantiles, barras para ejercicio y canchas de fútbol rehabilitadas, además de nueva iluminación que permite que las actividades deportivas continúen durante la noche.

También se reforzó la seguridad, mediante la colocación de postes, luminarias y reflectores de alta potencia que mejoran la visibilidad y facilitan el traslado de las familias entre las calles de la comunidad.

Durante la entrega de la obra, el alcalde Isaac Montoya recordó que esta es su cuarta visita a Rosa de Castilla y la tercera Huella de la Transformación que se realiza en esta comunidad, donde anteriormente el terreno se encontraba prácticamente destinado a la acumulación de residuos.

“Hoy se está entregando el rescate de un espacio para la comunidad, un espacio que se vuelve área verde, pero también es un espacio para la activación física, para el deporte, donde lo único que les pedimos es que lo cuidemos, que lo usemos, que le demos vida”, señaló.

Llamó a las familias a apropiarse de los espacios recuperados y darles un uso positivo, pues destacó que la participación de la comunidad es fundamental para evitar que vuelvan a deteriorarse.

Montoya Márquez afirmó que una de las prioridades de su administración es reconstruir Naucalpan y recuperar la tranquilidad de las familias, mediante un gobierno cercano que recorre las calles y conoce directamente las necesidades de cada comunidad.

Destacó algunas de las obras que se han realizado luego de dar atención a las necesidades del pueblo, como el Mexicable Línea 3, que registra un avance cercano al 80% y que permitirá mejorar la movilidad de miles de habitantes, así como las acciones de infraestructura contempladas dentro de la estrategia para la zona oriente.

Por su parte, el presidente del COPACI de Rosa de Castilla, Ángel González Romero, agradeció al alcalde por los trabajos realizados y destacó la cercanía que ha mantenido con la comunidad.

Señaló que el sitio recuperado era hasta hace unos días un lugar con maleza, basura y abandono, que durante años representó un punto de violencia y deterioro para las familias y que ahora la comunidad cuenta con un espacio público para la práctica deportiva, la convivencia familiar y el desarrollo de niñas, niños y jóvenes.