Arranca alcaldía Cuauhtémoc operativo de seguridad por festejos de fiestas patrias

Operativo Operativo de seguridad en la alcaldía Cuauhtémoc. (Alcaldía Cuauhtémoc)

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega dio el banderazo al operativo de seguridad que se desplegará en distintos puntos de la demarcación, dados los festejos del 15 de septiembre.

El dispositivo cuenta con la participación de elementos de la Policía Auxiliar Sector 64 Orión y Protección Civil de la demarcación, la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, con la coordinación de la Dirección General de Seguridad Ciudadana de Cuauhtémoc.

Los recorridos de vigilancia comenzaron desde ayer en los alrededores de la Alcaldía y se reforzaron en colonias como Guerrero y Morelos, con acciones preventivas y disuasivas ante la concentración de personas por las celebraciones, informó la alcaldesa.

Rojo de la Vega destacó la coordinación que mantiene la alcaldía con la SSC y la Secretaría de Marina, así como con autoridades de distintos órdenes de gobierno, cuyos dispositivos se ajustan de acuerdo con las necesidades de cada zona y los reportes de vecinas y vecinos.

“Ahorita sí hay un refuerzo por parte de la Policía Capitalina y de este operativo que es muy necesario en una fiesta donde esperamos más de 15 mil personas”, señaló la alcaldesa.