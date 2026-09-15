Delfina Gómez revisa operativo de seguridad para festejos patrios en el Edomex

Durante la Mesa de Paz número 176 encabezada por la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez en Palacio de Gobierno, las autoridades de los tres órdenes de gobierno revisaron el operativo de seguridad y la coordinación interinstitucional para los festejos patrios en el Estado de México.

En el marco de las celebraciones por el grito de independencia, la Mesa de Paz dio seguimiento a las acciones previstas para preservar el orden, atender posibles emergencias y proteger a las familias que participarán en las celebraciones por el 216 Aniversario de la Independencia de México en territorio mexiquense.

“Iniciamos las actividades de este día en la Mesa de Paz, realizada desde Palacio de Gobierno. Trabajar en equipo por las y los mexiquenses es fundamental para continuar los avances. Agradezco el acompañamiento este día del Magistrado Héctor Macedo García, Presidente del Poder Judicial del Estado de México”, señaló la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, a través de redes sociales.

Algunas de las medidas que se han tomado en los municipios del estado incluyen:

Ecatepec: Prohibición total de venta de bebidas alcohólicas desde las 00:00 horas del 15 de septiembre hasta las 23:59 horas del 16 de septiembre.

Prohibición total de venta de bebidas alcohólicas desde las 00:00 horas del 15 de septiembre hasta las 23:59 horas del 16 de septiembre. Nezahualcóyotl y San Mateo Atenco: Tienen restricciones en el mismo periodo de 48 horas, pero exentan a los establecimientos cuya actividad principal sea la venta de alimentos preparado

Tienen restricciones en el mismo periodo de 48 horas, pero exentan a los establecimientos cuya actividad principal sea la venta de alimentos preparado Santiago Tianguistenco: Prohíbe la apertura de cualquier local de venta de alcohol, así como su consumo en la vía pública durante todo el 15 de septiembre.

Prohíbe la apertura de cualquier local de venta de alcohol, así como su consumo en la vía pública durante todo el 15 de septiembre. Zinacantepec: Aplicará la suspensión de venta el miércoles 16 de septiembre

La aplicación de la Ley Seca depende de cada municipio, por lo que no es generalizada en todo el estado.