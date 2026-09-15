Huixquilucan inicia la pavimentación con concreto hidráulico de la Avenida 5 de Mayo

Como parte de las jornadas del programa “Huixquilucan Contigo 24/7”, la presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, dio el banderazo de inicio a los trabajos de repavimentación con concreto hidráulico en la Avenida 5 de Mayo, ubicada en la comunidad de Santiago Yancuitlalpan.​

Esta obra vial busca transformar una de las arterias más transitadas y estratégicas de la localidad. Según explicó la alcaldesa, el uso de concreto hidráulico garantizará una mayor durabilidad de la vialidad, agilizará la movilidad vehicular diaria y elevará la plusvalía de las viviendas y comercios de las familias que habitan en la zona.​

Durante el recorrido por la comunidad, las autoridades municipales desplegaron una atención integral para resolver de primera mano las necesidades de la población. En este esfuerzo, se entregaron apoyos alimentarios y aparatos funcionales destinados a respaldar la economía y mejorar la calidad de vida de los sectores en situación de vulnerabilidad.

“En esta jornada también entregamos apoyos alimentarios y funcionales a familias vulnerables y supervisamos la prestación de los servicios públicos que brindan las distintas áreas del gobierno municipal” destacó la mandataria municipal.

Asimismo, la presidenta municipal, supervisó de manera personal la prestación de los servicios públicos operativos, asegurándose de que las diversas áreas del gobierno municipal atienda con rapidez temas de alumbrado, limpia, agua y mantenimiento urbano.

Con estas acciones, el gobierno de Huixquilucan reafirma su compromiso de mantener un contacto permanente con la ciudadanía a través del trabajo de campo, combinando la modernización de la infraestructura urbana con programas de asistencia social directa.