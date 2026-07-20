Mando Unificado reduce robo de autos y homicidios en 15 municipios del Edomex

El Mando Unificado Oriente, implementado como parte del Plan Oriente del Estado de México, registró una reducción de 53 por ciento en el robo de vehículos y de 36 por ciento en el delito de homicidio doloso en los 15 municipios donde opera la estrategia, informaron autoridades estatales durante la sesión de la Mesa de Paz celebrada este lunes en Tlalnepantla.

Los resultados corresponden a las acciones coordinadas entre autoridades federales, estatales y municipales para fortalecer la seguridad en la región oriente de la entidad.

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez informó que durante la sesión el coordinador del Mando Unificado, general Raúl Martínez, presentó el balance de la estrategia de seguridad, en el que destacó la disminución de ambos delitos en los municipios incorporados al esquema.

En la Mesa de Paz, las autoridades revisaron las acciones de prevención, investigación y combate a la delincuencia que se desarrollan de manera conjunta para atender la incidencia delictiva y reforzar las labores de seguridad en la zona.

El Mando Unificado Oriente forma parte del Plan Oriente, estrategia impulsada para atender la región integrada por los municipios de Coacalco, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Naucalpan, Tlalnepantla, Ecatepec, Tecámac, Chalco, Valle de Chalco, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, La Paz, Chicoloapan, Ixtapaluca y Texcoco.De acuerdo con el gobierno estatal, esta estrategia responde a las acciones de coordinación impulsadas por el Gobierno de México para fortalecer la seguridad en esa zona del Estado de México.