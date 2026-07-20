Más de 38 mil estudiantes mexiquenses participaron en el Desafío Académico 2026 del CONALEP

Desafío Académico 2026 del CONALEP

Más de 38 mil estudiantes de los 39 planteles del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) Estado de México, participaron en el Desafío Académico 2026, estrategia institucional organizada por este subsistema para evaluar y mejorar las competencias académicas y comunitarias de su alumnado.

Miguel Ángel Hernández Espejel, Secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, señaló que el proceso se desarrolló en tres etapas: local, regional y estatal, mediante una evaluación a distancia que permitió identificar el nivel de conocimientos del estudiantado y con el cual se reconoció a quienes demostraron un mejor desempeño académico y una capacidad de transformar sus aprendizajes en proyectos con impacto comunitario.

El Desafío Académico evalúa los aprendizajes en los currículos Fundamental, Laboral y Ampliado establecidos en el Marco Curricular Común de la Educación Media Superior (MCCEMS), además de valorar la aplicación de esos conocimientos mediante el desarrollo de un Proyecto Escuela Comunidad.

Durante la etapa local participaron 38 mil 569 estudiantes, de los cuales 7 mil 429 obtuvieron entre 80 y 100% de aciertos y avanzaron a la fase regional, posteriormente, 2 mil 736 alcanzaron calificaciones de entre 90 y 100% que les permitió acceder a la etapa estatal. En esta ultima, 214 estudiantes participaron para dar cierre al Desafío Académico 2026.

De estos proyectos, 17 destacaron por su factibilidad, innovación, desarrollo y transversalidad, lo que refleja el compromiso del alumnado con la transformación de sus entornos.

En la categoría de segundo semestre, el primer lugar fue para el plantel Tlalnepantla III, el segundo lugar para Tlalnepantla I y el tercero para Valle de Bravo.

En cuarto semestre, el primer lugar correspondió al plantel Temoaya, el segundo al plantel Del Sol y el tercero al plantel Tlalnepantla III. En sexto semestre, el primer y segundo lugar fueron obtenidos por el plantel Temoaya, mientras que el tercer lugar correspondió al plantel Ixtapaluca.