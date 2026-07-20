Operativo del Mundial movilizó a 40 mil trabajadores y dejó más de 2 mil obras

Tras la conclusión de la Copa del Mundo, el Gobierno de la Ciudad de México informó que más de 40 mil personas servidoras públicas participaron en el operativo especial implementado durante los 39 días que duró el torneo, periodo en el que también se entregaron más de 2 mil obras de beneficio permanente como parte de la preparación de la capital para recibir el evento deportivo.

En una ceremonia de reconocimiento al personal de distintas dependencias, la administración capitalina destacó que el dispositivo involucró acciones de seguridad, movilidad, protección civil, salud, limpieza, atención turística y organización de actividades culturales, con el objetivo de atender a millones de visitantes y garantizar el desarrollo de las actividades relacionadas con el Mundial.

Las autoridades señalaron que el trabajo coordinado incluyó la instalación de filtros de seguridad, operativos de vigilancia, atención médica, control de la movilidad, orientación a visitantes, limpieza de espacios públicos y la realización de eventos culturales en distintos puntos de la ciudad.

Según el balance presentado, también participaron dependencias federales mediante el denominado Plan Kukulkán, en coordinación con el Gobierno de la Ciudad de México, para reforzar las labores de seguridad durante el desarrollo del torneo.

El reconocimiento fue dirigido a trabajadores de las secretarías de Seguridad Ciudadana, Obras, Movilidad, Salud, Gobierno, Bienestar, Cultura, Educación, Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Medio Ambiente, Turismo, Vivienda, Desarrollo Económico, así como al C5, la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), PILARES, DIF, Utopías y otras instituciones locales.

Más de 2 mil obras y despliegue operativo

El gobierno local precisó que la infraestructura concluida antes del Mundial forma parte del legado que dejó la competencia para la capital del país.

Entre las acciones mencionadas se encuentran trabajos de mejoramiento urbano, movilidad, rehabilitación de espacios públicos y otras intervenciones realizadas previo al inicio del torneo.

También se reconoció la labor del personal encargado de la operación del transporte público, la orientación a visitantes en las zonas de mayor afluencia, la atención médica de emergencias, la limpieza de calles y plazas después de los eventos masivos y la organización de actividades culturales que acompañaron la celebración mundialista.

Las autoridades también resaltaron el trabajo realizado en espacios como el Zócalo, el Ángel de la Independencia, Paseo de la Reforma y los distintos Festivales Futboleros instalados en la ciudad, donde se concentró una parte importante de la afluencia de aficionados nacionales y extranjeros.

Reconocen coordinación entre gobiernos

La jefa de Gobierno, Clara Brugada afirmó que el balance del Mundial permite reconocer el trabajo realizado por miles de servidores públicos que participaron en la organización y operación del evento.

La mandataria agradeció la coordinación con el Gobierno de México, particularmente con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, instituciones que colaboraron en las tareas de seguridad.

También reconoció la participación de las diferentes dependencias del Gobierno capitalino, a cuyos trabajadores atribuyó el funcionamiento de los operativos implementados durante el torneo.

Sostuvo que la Ciudad de México logró posicionarse como una de las principales sedes de la justa deportiva gracias al trabajo conjunto de las instituciones involucradas y destacó que el personal operativo permaneció activo durante jornadas extendidas para atender la demanda generada por el Mundial.

La jefa de Gobierno señaló que los servidores públicos realizaron labores desde las primeras horas del día y hasta la madrugada para mantener el orden, atender emergencias, garantizar la movilidad y conservar limpios los espacios públicos utilizados durante las celebraciones.

Asimismo, hizo un reconocimiento particular a los elementos de la Policía capitalina por las labores de seguridad realizadas durante los momentos de mayor concentración de personas, así como al personal de limpia, protección civil, salud y atención ciudadana.

Finalmente, la mandataria afirmó que la experiencia adquirida durante el Mundial fortalecerá la capacidad operativa de la administración capitalina para la organización de futuros eventos internacionales y reiteró que las obras ejecutadas y la coordinación institucional permanecerán como parte del legado que dejó la justa mundialista en la Ciudad de México.