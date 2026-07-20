Reemplacamiento Edomex 2026: fecha límite en julio y qué autos deben reemplacar Conoce quiénes deben reemplazar en el Edomex durante julio, además de los requisitos y costos de este trámite (@FinanzasEdomex)

Continúa el programa de reemplacamiento 2026 en el Edomex, por lo que aquí te compartimos quiénes deben hacerlo en julio, hasta cuándo tienes, los requisitos y costos oficiales.

Tendrán hasta el 31 de agosto de 2026 para reemplacar quienes tengan placas de circulación que hayan sido expedidas en el ejercicio fiscal 2021 y cuya tarjeta de circulación establezca una vigencia del 1 de enero al 31 de agosto de 2026.

Sin embargo, dependiendo de las terminaciones y el engomado de tu placa, deberás realizar el reemplacamiento de manera calendarizada.

¿Qué terminaciones de placa deben reemplacar en julio y cuál es la fecha límite?

En julio deberán realizar el reemplacamiento en el Edomex aquellas personas cuyas placas terminen en 7 u 8 y tengan engomado rosa; la fecha límite para realizar este trámite es el 31 de julio.

🚨 Si tu placa tiene terminación 7 u 8 , en el mes de julio corresponde realizar tu trámite de renovación.



Realízalo en el siguiente enlace:👉 https://t.co/JuOxUuc9um



Consulta los requisitos aquí:👉 https://t.co/eQbEfN5Lod pic.twitter.com/iwDQ23N2Oe — Secretaría de Finanzas del Estado de México (@FinanzasEdomex) July 20, 2026

Requisitos y documentos obligatorios para tramitar el reemplacamiento en el Edomex

Si te toca reemplacar en el Estado de México durante julio, estos son los requisitos y documentos con los que deberás contar para realizar el trámite:

Identificación oficial vigente con fotografía y firma del propietario.

CURP.

Factura de origen y documento jurídico que acredite la propiedad del vehículo.

Comprobante de domicilio vigente en el Estado de México con una antigüedad no mayor a 3 meses.

Placas anteriores o documento jurídico que acredite la carencia de las mismas.

Comprobante de pago de contribuciones del trámite.

Costo de reemplacamiento Edomex 2026

Para este 2026, estos son los costos de reemplacamiento en Edomex:

Vehículo de servicio particular: $1,161.00

Vehículos particulares de carga comercial: $2,425.00

Motocicleta: $864.00

¿Qué pasa si no realizas el reemplacamiento a tiempo?

Si no realizas el reemplacamiento a tiempo, podrás tener las siguientes consecuencias:

Ser acreedor a sanciones de tránsito y administrativas por no portar placas vigentes.

Retiro de placas de circulación y remisión del vehículo.

Ser acreedor a una sanción de 20 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente.

No poder verificar.

¿Cuáles son los beneficios del reemplacamiento en el Edomex?

Si realizas tu reemplacamiento en el Edomex a tiempo, podrás obtener los siguientes beneficios si tus placas fueron expedidas en 2021:

Condonación del 100% de tenencia, refrendo y accesorios de los años 2024 y anteriores.

Condonación del 100% del Impuesto Sobre la Adquisición de Vehículos Automotores Usados (ISAVAU).

Condonación del 50% del ISAVAU a los propietarios de vehículos con adeudos de tenencia y refrendo.

Calendario de reemplacamiento Edomex 2026

Por otra parte, aquí te compartimos el calendario de reemplacamiento Edomex 2026:

Placas que terminan en 5 y 6, engomado amarillo: Renovación en junio de 2026.

Placas que terminan en 7 y 8, engomado rosa: Renovación en julio de 2026.

Placas que terminan en 9 y 0, engomado azul: Renovación en agosto de 2026.