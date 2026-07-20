Reemplacamiento Edomex 2026: fecha límite en julio y qué autos deben reemplacar

Continúa el programa de reemplacamiento 2026 en el Edomex, por lo que aquí te compartimos quiénes deben hacerlo en julio, hasta cuándo tienes, los requisitos y costos oficiales.
Tendrán hasta el 31 de agosto de 2026 para reemplacar quienes tengan placas de circulación que hayan sido expedidas en el ejercicio fiscal 2021 y cuya tarjeta de circulación establezca una vigencia del 1 de enero al 31 de agosto de 2026.
Sin embargo, dependiendo de las terminaciones y el engomado de tu placa, deberás realizar el reemplacamiento de manera calendarizada.
¿Qué terminaciones de placa deben reemplacar en julio y cuál es la fecha límite?
En julio deberán realizar el reemplacamiento en el Edomex aquellas personas cuyas placas terminen en 7 u 8 y tengan engomado rosa; la fecha límite para realizar este trámite es el 31 de julio.
🚨 Si tu placa tiene terminación 7 u 8 , en el mes de julio corresponde realizar tu trámite de renovación.— Secretaría de Finanzas del Estado de México (@FinanzasEdomex) July 20, 2026
Realízalo en el siguiente enlace:👉 https://t.co/JuOxUuc9um
Consulta los requisitos aquí:👉 https://t.co/eQbEfN5Lod pic.twitter.com/iwDQ23N2Oe
Requisitos y documentos obligatorios para tramitar el reemplacamiento en el Edomex
Si te toca reemplacar en el Estado de México durante julio, estos son los requisitos y documentos con los que deberás contar para realizar el trámite:
- Identificación oficial vigente con fotografía y firma del propietario.
- CURP.
- Factura de origen y documento jurídico que acredite la propiedad del vehículo.
- Comprobante de domicilio vigente en el Estado de México con una antigüedad no mayor a 3 meses.
- Placas anteriores o documento jurídico que acredite la carencia de las mismas.
- Comprobante de pago de contribuciones del trámite.
Costo de reemplacamiento Edomex 2026
Para este 2026, estos son los costos de reemplacamiento en Edomex:
- Vehículo de servicio particular: $1,161.00
- Vehículos particulares de carga comercial: $2,425.00
- Motocicleta: $864.00
¿Qué pasa si no realizas el reemplacamiento a tiempo?
Si no realizas el reemplacamiento a tiempo, podrás tener las siguientes consecuencias:
- Ser acreedor a sanciones de tránsito y administrativas por no portar placas vigentes.
- Retiro de placas de circulación y remisión del vehículo.
- Ser acreedor a una sanción de 20 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente.
- No poder verificar.
¿Cuáles son los beneficios del reemplacamiento en el Edomex?
Si realizas tu reemplacamiento en el Edomex a tiempo, podrás obtener los siguientes beneficios si tus placas fueron expedidas en 2021:
- Condonación del 100% de tenencia, refrendo y accesorios de los años 2024 y anteriores.
- Condonación del 100% del Impuesto Sobre la Adquisición de Vehículos Automotores Usados (ISAVAU).
- Condonación del 50% del ISAVAU a los propietarios de vehículos con adeudos de tenencia y refrendo.
Calendario de reemplacamiento Edomex 2026
Por otra parte, aquí te compartimos el calendario de reemplacamiento Edomex 2026:
- Placas que terminan en 5 y 6, engomado amarillo: Renovación en junio de 2026.
- Placas que terminan en 7 y 8, engomado rosa: Renovación en julio de 2026.
- Placas que terminan en 9 y 0, engomado azul: Renovación en agosto de 2026.
¿Se te pasó renovar las placas de tu vehículo? 😱— Secretaría de Finanzas del Estado de México (@FinanzasEdomex) July 19, 2026
No te preocupes, aún puedes realizar tu trámite en línea o presencial a través del Portal de Servicios al Contribuyente: https://t.co/GU52NJME1X
Consulta los requisitos aquí:👉 https://t.co/eQbEfN5Lod pic.twitter.com/8scGG8egLe