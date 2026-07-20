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Conoce quiénes deben reemplazar en el Edomex durante julio, además de los requisitos y costos de este trámite

Reemplacamiento Edomex 2026: fecha límite en julio y qué autos deben reemplacar

Por Celeste Román Marañón
reemplacamiento edomex
Reemplacamiento Edomex 2026: fecha límite en julio y qué autos deben reemplacar Conoce quiénes deben reemplazar en el Edomex durante julio, además de los requisitos y costos de este trámite (@FinanzasEdomex)

Continúa el programa de reemplacamiento 2026 en el Edomex, por lo que aquí te compartimos quiénes deben hacerlo en julio, hasta cuándo tienes, los requisitos y costos oficiales.

Tendrán hasta el 31 de agosto de 2026 para reemplacar quienes tengan placas de circulación que hayan sido expedidas en el ejercicio fiscal 2021 y cuya tarjeta de circulación establezca una vigencia del 1 de enero al 31 de agosto de 2026.

Sin embargo, dependiendo de las terminaciones y el engomado de tu placa, deberás realizar el reemplacamiento de manera calendarizada.

¿Qué terminaciones de placa deben reemplacar en julio y cuál es la fecha límite?

En julio deberán realizar el reemplacamiento en el Edomex aquellas personas cuyas placas terminen en 7 u 8 y tengan engomado rosa; la fecha límite para realizar este trámite es el 31 de julio.

Requisitos y documentos obligatorios para tramitar el reemplacamiento en el Edomex

Si te toca reemplacar en el Estado de México durante julio, estos son los requisitos y documentos con los que deberás contar para realizar el trámite:

  • Identificación oficial vigente con fotografía y firma del propietario.
  • CURP.
  • Factura de origen y documento jurídico que acredite la propiedad del vehículo.
  • Comprobante de domicilio vigente en el Estado de México con una antigüedad no mayor a 3 meses.
  • Placas anteriores o documento jurídico que acredite la carencia de las mismas.
  • Comprobante de pago de contribuciones del trámite.

Costo de reemplacamiento Edomex 2026

Para este 2026, estos son los costos de reemplacamiento en Edomex:

  • Vehículo de servicio particular: $1,161.00
  • Vehículos particulares de carga comercial: $2,425.00
  • Motocicleta: $864.00

¿Qué pasa si no realizas el reemplacamiento a tiempo?

Si no realizas el reemplacamiento a tiempo, podrás tener las siguientes consecuencias:

  • Ser acreedor a sanciones de tránsito y administrativas por no portar placas vigentes.
  • Retiro de placas de circulación y remisión del vehículo.
  • Ser acreedor a una sanción de 20 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente.
  • No poder verificar.

¿Cuáles son los beneficios del reemplacamiento en el Edomex?

Si realizas tu reemplacamiento en el Edomex a tiempo, podrás obtener los siguientes beneficios si tus placas fueron expedidas en 2021:

  • Condonación del 100% de tenencia, refrendo y accesorios de los años 2024 y anteriores.
  • Condonación del 100% del Impuesto Sobre la Adquisición de Vehículos Automotores Usados (ISAVAU).
  • Condonación del 50% del ISAVAU a los propietarios de vehículos con adeudos de tenencia y refrendo.

Calendario de reemplacamiento Edomex 2026

Por otra parte, aquí te compartimos el calendario de reemplacamiento Edomex 2026:

  • Placas que terminan en 5 y 6, engomado amarillo: Renovación en junio de 2026.
  • Placas que terminan en 7 y 8, engomado rosa: Renovación en julio de 2026.
  • Placas que terminan en 9 y 0, engomado azul: Renovación en agosto de 2026.

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