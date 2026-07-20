Metrópoli

Las labores consisten en la plantación de nuevas especies vegetales

Tlalnepantla realiza labores de reforestación en la colonia Cuauhtémoc

Por Giovanna Morales Gómez
Reforestación en Tlalnepantla

El gobierno municipal de Tlalnepantla inició trabajos de reforestación en la intersección de las calles Tarascos y Aztecas, en la colonia Cuauhtémoc, como parte de una estrategia para recuperar espacios públicos, fortalecer las áreas verdes y mejorar la calidad de vida de las y los habitantes.

La administración municipal informó que las labores consisten en la plantación de nuevas especies vegetales con el propósito de revitalizar el entorno urbano, incrementar la cobertura vegetal y ofrecer a la población espacios más seguros, ordenados y agradables para la convivencia.

Las autoridades señalaron que esta intervención contribuirá a renovar la imagen de las vialidades, además de generar beneficios ambientales, como la mejora de la calidad del aire y el fortalecimiento del equilibrio ecológico en la zona.

El gobierno local destacó que la recuperación de áreas verdes forma parte de una política integral orientada a construir entornos más limpios, accesibles y funcionales, al tiempo que fomenta la convivencia comunitaria y reafirma el compromiso de la administración con la conservación del medio ambiente y el mejoramiento del espacio público.

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