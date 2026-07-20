Tlalnepantla realiza labores de reforestación en la colonia Cuauhtémoc

Reforestación en Tlalnepantla

El gobierno municipal de Tlalnepantla inició trabajos de reforestación en la intersección de las calles Tarascos y Aztecas, en la colonia Cuauhtémoc, como parte de una estrategia para recuperar espacios públicos, fortalecer las áreas verdes y mejorar la calidad de vida de las y los habitantes.

La administración municipal informó que las labores consisten en la plantación de nuevas especies vegetales con el propósito de revitalizar el entorno urbano, incrementar la cobertura vegetal y ofrecer a la población espacios más seguros, ordenados y agradables para la convivencia.

Las autoridades señalaron que esta intervención contribuirá a renovar la imagen de las vialidades, además de generar beneficios ambientales, como la mejora de la calidad del aire y el fortalecimiento del equilibrio ecológico en la zona.

El gobierno local destacó que la recuperación de áreas verdes forma parte de una política integral orientada a construir entornos más limpios, accesibles y funcionales, al tiempo que fomenta la convivencia comunitaria y reafirma el compromiso de la administración con la conservación del medio ambiente y el mejoramiento del espacio público.

La Crónica de Hoy 2026