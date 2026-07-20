Venustiano Carranza buscará Récord Guinness con una torta de 100 metros durante la Torta Fest 2026

La alcaldía Venustiano Carranza anunció que durante la edición 2026 de la Torta Fest buscará obtener un Récord Guinness con la elaboración de una torta de 100 metros de longitud, como parte de las actividades del festival gastronómico que se llevará a cabo del 29 de julio al 2 de agosto.

El anuncio se realizó durante la presentación oficial del evento, encabezada por la alcaldesa Evelyn Parra, quien informó que la Torta Fest celebrará este año su 21 aniversario y contará con la participación de más de 100 expositores provenientes de 10 estados de la República y ocho países, entre ellos Argentina, Cuba, Colombia, Chile y Venezuela.

Se prevé la asistencia de alrededor de 600 mil personas durante los cinco días del festival, así como una derrama económica superior a los 50 millones de pesos para comerciantes y prestadores de servicios de la zona.

Venustiano Carranza buscará Récord Guinness con una torta de 100 metros durante la Torta Fest 2026

Festival reunirá gastronomía y espectáculos

Como parte del programa, se presentarán espectáculos musicales y artísticos gratuitos con la participación de agrupaciones y cantantes como Flans, Natalia Jiménez, Aarón y su Grupo Ilusión, La Sonora Dinamita, Los Askis, Grupo Yaguaru, Grupo Con Alma de Mujer y el rapero Millonario.

También se contemplan presentaciones de Jaime Varela, imitador de Juan Gabriel, y Víctor Jackson, imitador de Michael Jackson, entre otros artistas.

Las autoridades elaboraron una torta muestra de 10 metros de longitud como adelanto de la Mega Torta de 100 metros que se prepara para la inauguración del evento. Además, realizaron un recorrido por los espacios destinados a los expositores y degustaron algunos de los alimentos que formarán parte de la oferta gastronómica.

Promoverán adopción de animales rescatados

Además de las actividades culinarias y culturales, la alcaldía informó que durante el festival se instalará un módulo para promover la adopción responsable de perros y gatos rescatados que permanecen bajo resguardo del Hospital Veterinario y la Clínica Veterinaria de Venustiano Carranza, como parte del programa permanente “Adoptatón”.

El festival busca impulsar la actividad económica de pequeños y medianos negocios, fomentar el turismo en la demarcación y ofrecer un espacio de convivencia familiar mediante actividades gastronómicas, culturales y recreativas, concluyó la alcaldía.