¿Ya entregaron las instalaciones del Canal Once? Esta es la razón por la que sigue el conflicto en el IPN

Canal Once Estudiantes del Instituto Politecnico Nacional (IPN) mantienen toma das las instalaciones del Canal 11. (Andrea Murcia Monsivais)

Las instalaciones de Canal Once, la televisora pública del Instituto Politécnico Nacional (IPN), permanecen ocupadas por estudiantes vinculados al movimiento de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, quienes mantienen la protesta como parte de un conflicto más amplio con las autoridades del Politécnico, mientras que la institución pide que se ponga fin al conflicto debido a los riesgos que implica mantener la ocupación.

¿Por qué se tomaron las instalaciones de Canal Once?

La toma del inmueble comenzó en abril de 2026, cuando los alumnos ingresaron a las instalaciones para difundir públicamente sus demandas, entre ellas la exigencia de cambios en la conducción del IPN y la atención a diversos reclamos relacionados con la administración de la institución. Desde entonces, los estudiantes han sostenido que no liberarán el canal hasta que existan avances concretos en las mesas de negociación con las autoridades competentes.

De acuerdo con la postura oficial de Canal Once, las demandas planteadas por los estudiantes no corresponden al ámbito de atribuciones de la televisora, ya que su atención depende de otras instancias del Instituto Politécnico Nacional.

No obstante, el canal asegura que desde el inicio del conflicto ha respetado el derecho a la libre manifestación y al diálogo. Como muestra de ello, informó que transmitió íntegramente, a través de su señal nacional, los comunicados emitidos por el movimiento estudiantil los días 16 de abril y 22 de mayo, permitiendo que los propios alumnos expusieran directamente sus posicionamientos ante la audiencia.

¿Por qué siguen tomadas las instalaciones del canal 11?

Pese a esa apertura, la televisora sostiene que la ocupación prolongada de sus instalaciones ha impedido recuperar plenamente su capacidad operativa. Aunque ha logrado mantener más del 90% de su transmisión mediante sedes alternas y el apoyo de otros medios públicos e instituciones gubernamentales, reconoce que aún no puede restablecer completamente su infraestructura técnica ni su programación habitual.

Canal Once informó además que durante una mesa de trabajo realizada el 17 de julio, los estudiantes decidieron posponer la devolución de la infraestructura de telecomunicaciones hasta que concluyan las mesas de diálogo relacionadas con el conflicto universitario, motivo por el cual las instalaciones continúan sin ser entregadas.

¿Qué ha dicho Canal Once sobre la toma de las instalaciones?

La principal preocupación expresada por la televisora pública es la protección de su patrimonio material e histórico. En un comunicado oficial, Canal Once advirtió que cada día sin acceso pleno a sus instalaciones incrementa el riesgo de daños a la infraestructura eléctrica, informática y de telecomunicaciones, además de comprometer la conservación de su Videoteca, un acervo construido durante 67 años que reúne miles de materiales audiovisuales considerados parte de la memoria histórica, educativa y cultural de México.

La institución enfatizó que tiene la obligación legal de salvaguardar tanto sus bienes materiales como ese patrimonio documental, por lo que insistió en un llamado para que la devolución del inmueble ocurra de manera pacífica y ordenada, al tiempo que señaló que corresponderá a las autoridades competentes determinar las responsabilidades legales derivadas de la ocupación.