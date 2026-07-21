Autoridades de Ecatepec despejan vialidades en Santa Clara Coatitla mediante operativo municipal

Ecatepec

​Con el objetivo de liberar el espacio público y mejorar la movilidad, elementos de la Policía Municipal de Ecatepec llevaron a cabo el retiro de objetos indebidos en las calles del sector

Estas acciones se realizaron como parte de las estrategias permanentes para fortalecer el orden vial y garantizar entornos más seguros. Elementos de la Policía Municipal adscritos al Sector 09 desplegaron el Operativo de Retiro de Bienes Mostrencos en diversas calles de la colonia Santa Clara Coatitla.

​Durante el despliegue operativo, los uniformados procedieron al aseguramiento y retiro de diversos objetos colocados de manera indebida en la vía pública. Estas estructuras y materiales, comúnmente utilizados para apartar lugares de estacionamiento o delimitar áreas sin autorización, obstaculizaban el libre tránsito peatonal y vehicular en la zona.

​Las autoridades locales destacaron que la jornada busca liberar los espacios de uso común, agilizar la circulación y reducir riesgos de accidentes, contribuyendo así a una convivencia más pacífica y ordenada entre las y los vecinos del sector.

​Esta iniciativa se suma a las acciones continuas que encabeza la presidenta municipal, Azucena Cisneros Coss, orientadas a la recuperación integral del entorno urbano y al fortalecimiento de la seguridad comunitaria en el municipio.

​Por su parte, el gobierno municipal reiteró su compromiso de dar continuidad a estos patrullajes y jornadas de limpieza vial de forma permanente en distintas comunidades de la demarcación, atendiendo las demandas ciudadanas para mantener el orden y asegurar vialidades accesibles en beneficio de todas las familias ecatepenses.