Autoridades de Ecatepec despejan vialidades en Santa Clara Coatitla mediante operativo municipal

Con el objetivo de liberar el espacio público y mejorar la movilidad, elementos de la Policía Municipal de Ecatepec llevaron a cabo el retiro de objetos indebidos en las calles del sector
Estas acciones se realizaron como parte de las estrategias permanentes para fortalecer el orden vial y garantizar entornos más seguros. Elementos de la Policía Municipal adscritos al Sector 09 desplegaron el Operativo de Retiro de Bienes Mostrencos en diversas calles de la colonia Santa Clara Coatitla.
Durante el despliegue operativo, los uniformados procedieron al aseguramiento y retiro de diversos objetos colocados de manera indebida en la vía pública. Estas estructuras y materiales, comúnmente utilizados para apartar lugares de estacionamiento o delimitar áreas sin autorización, obstaculizaban el libre tránsito peatonal y vehicular en la zona.
Las autoridades locales destacaron que la jornada busca liberar los espacios de uso común, agilizar la circulación y reducir riesgos de accidentes, contribuyendo así a una convivencia más pacífica y ordenada entre las y los vecinos del sector.
Esta iniciativa se suma a las acciones continuas que encabeza la presidenta municipal, Azucena Cisneros Coss, orientadas a la recuperación integral del entorno urbano y al fortalecimiento de la seguridad comunitaria en el municipio.
Por su parte, el gobierno municipal reiteró su compromiso de dar continuidad a estos patrullajes y jornadas de limpieza vial de forma permanente en distintas comunidades de la demarcación, atendiendo las demandas ciudadanas para mantener el orden y asegurar vialidades accesibles en beneficio de todas las familias ecatepenses.