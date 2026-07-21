CDMX buscará elevar a rango constitucional el derecho al bienestar emocional de las juventudes





El Gobierno de la Ciudad de México enviará al Congreso capitalino una iniciativa de reforma constitucional para reconocer el bienestar emocional como un derecho humano y establecer la obligación de implementar una política pública integral de atención a la salud mental.

El anuncio surge luego de los resultados obtenidos por el programa Vida Plena, Corazón Contento durante el ciclo escolar 2025-2026.

La administración capitalina explicó que la estrategia movilizó a 200 psicólogos y especialistas en salud mental en mil 111 escuelas públicas, donde realizaron más de 22 mil actividades entre talleres, jornadas, asambleas y capacitaciones.

El programa alcanzó a más de un millón de personas, entre ellas 908 mil estudiantes, 83 mil madres, padres y tutores, y más de 24 mil docentes y directivos.

Además, se efectuaron casi 13 mil acompañamientos individuales, algunos de los cuales derivaron en atención médica especializada, y se identificaron y atendieron 147 casos de riesgo suicida.

En el cierre del ciclo escolar del programa, realizado en el Instituto de Educación Media Superior (IEMS) plantel Coyoacán, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, sostuvo que la propuesta busca incorporar a la Constitución de la Ciudad de México el derecho al bienestar emocional y garantizar servicios públicos gratuitos de atención psicológica para las juventudes dentro de las escuelas.

También anunció una iniciativa para crear el Sistema de Bienestar Emocional, que coordinará instituciones, redes territoriales, mecanismos de prevención y estrategias para atender emergencias emocionales.

La mandataria argumentó que la medida responde a la necesidad de fortalecer la atención a la salud mental entre adolescentes y jóvenes.

Citó que, de acuerdo con datos expuestos durante el evento, el suicidio representa la tercera causa de muerte entre personas de 15 a 29 años a nivel mundial y que, en la capital, dos de cada tres adolescentes de entre 12 y 17 años presentan algún grado de malestar emocional, mientras que más de la mitad de las consultas psicológicas solicitadas por jóvenes están relacionadas con ansiedad o depresión.

Estrategia preventiva en escuelas

Clara Brugada señaló que el programa modificó el enfoque tradicional de atención a la salud mental al llevar los servicios psicológicos directamente a los planteles educativos, en lugar de esperar que los estudiantes soliciten ayuda por iniciativa propia.

Añadió que la estrategia busca involucrar también a docentes, madres, padres y tutores para fortalecer el entorno escolar y familiar.

La secretaria de Salud Pública de la Ciudad de México, Nadine Gasman, explicó que el programa opera con visitas periódicas de especialistas a secundarias y planteles de educación media superior para abordar temas como ansiedad, depresión, violencia entre pares, prevención del consumo de sustancias y prevención del suicidio.

Indicó que los especialistas trabajan de manera continua con estudiantes, personal docente y familias, además de aplicar un protocolo para identificar oportunamente a personas con riesgo suicida y canalizarlas a servicios especializados mediante la coordinación entre distintas instituciones de salud.

También informó que durante el ciclo escolar se realizaron más de 12 mil 800 acompañamientos individuales en las 16 alcaldías y que 98 por ciento de directivos y docentes evaluó positivamente la estrategia.

El director general del IEMS, Jorge Santos Valencia, afirmó que el instituto atiende actualmente a aproximadamente 28 mil estudiantes en 28 planteles distribuidos en 15 alcaldías, con un modelo educativo que incorpora actividades deportivas, culturales y atención psicológica desde 2019.

Añadió que el programa busca consolidar la salud mental como parte de la formación integral del alumnado.

Educación y salud mental

Clara Brugada recordó los orígenes del IEMS, surgido a finales de la década de los noventa tras el movimiento ciudadano conocido como “Prepa Sí, Cárcel No”, que evitó la construcción de un reclusorio en la antigua cárcel de mujeres de Iztapalapa y dio paso a la creación de espacios educativos como el IEMS y la hoy Universidad Autónoma de la Ciudad de México.

Señaló que ese proceso estuvo vinculado a la defensa del acceso a la educación como un derecho y a la eliminación de exámenes de ingreso para la educación media superior.

En el evento también participó la estudiante del IEMS Coyoacán, Fernanda Nayla Mendoza Aguilar, quien compartió su experiencia al vivir con trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) y ansiedad.

Señaló que recibir acompañamiento psicológico dentro de la comunidad escolar contribuyó a enfrentar problemas como el bullying, la exclusión y las dificultades emocionales, al tiempo que llamó a normalizar la búsqueda de ayuda profesional en materia de salud mental.

Como parte del cierre del acto, autoridades capitalinas firmaron un decreto para modificar la denominación y atribuciones del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones (IAPA), que pasará a llamarse Instituto para la Atención a la Salud Mental y las Adicciones (IASAMA), con el propósito de ampliar formalmente sus funciones en materia de bienestar emocional y salud mental.