“Cinismo e hipocresía en la denuncia de MC por temas hídricos”, afirma Morena

Paulo García, Vocero de Morena en el Congreso CDMX

Las y los integrantes de la bancada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México se pronunciaron tras las declaraciones de la dirigencia de Movimiento Ciudadano, que acusó a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, de un supuesto desvío de recursos destinados a obras contra inundaciones.

“El Grupo Parlamentario respalda firmemente la decisión de nuestra ejecutiva local de duplicar el presupuesto dedicado a las obras en infraestructura hídrica para este ejercicio presupuestal, es una necesidad prioritaria y una demanda social”, afirmaron.

Explicaron que los 3 mil 360 millones de pesos que se intentan presentar como “desviados” son, en realidad, la inversión que la propia jefa de Gobierno anunció el 13 de mayo del presente año para 318 obras de drenaje dentro del Operativo Tlaloque 2.0, un incremento de 116 por ciento respecto al año anterior.

“Pareciera que no saben leer un boletín de la Jefatura de Gobierno. Mezclar cifras y temas no es un error de interpretación, es una estrategia deliberada para confundir a la ciudadanía”, declaró el vocero de Morena en el Congreso local, Paulo García.

Movimiento Ciudadano omite deliberadamente que estamos ante una temporada de lluvias histórica.

“Resulta particularmente cínico que sea la propia dirigencia de Movimiento Ciudadano la que, en su denuncia, documente con lujo de detalle siete alcaldías bajo alerta roja el 28 de junio y volúmenes de 21.2 y 12 millones de metros cúbicos de agua caídos los días 8 y 13 de julio. Son ellos mismos quienes describen la magnitud de un fenómeno natural extraordinario y, acto seguido, pretenden atribuirlo a un supuesto desvío de recursos, como si la meteorología respondiera a la administración pública y no al cambio climático.

“No se puede, en el mismo párrafo, reconocer una alerta roja por lluvia atípica y exigir cuentas por inundaciones como si fueran producto de corrupción y no de un evento hidrometeorológico documentado por Protección Civil”.

El legislador señaló que eso “no es fiscalización, es carroña política”, dijo al asegurar que se trata de una explotación de una emergencia climática, que afecta a millones de familias y que ningún gobierno del mundo puede eliminar por decreto, para fabricar un escándalo mediático en año electoral.

“Mientras la ciudadanía enfrenta las consecuencias de un fenómeno natural extremo, Movimiento Ciudadano prefiere sacar rédito político de la desgracia ajena en lugar de sumar propuestas o, siquiera, rendir cuentas de lo que ocurre en los estados que gobierna”.

El diputado dejó claro que las obras existen, son verificables y siguen en marcha. Detalló que el pasado 16 de julio, la jefa de Gobierno supervisó junto con la alcaldesa de Iztapalapa y el secretario de Gestión Integral del Agua los avances de una inversión de mil 500 millones de pesos en 54 obras hidráulicas para esa demarcación.

Destacó que este año, en total, la Ciudad de México invertirá este año 7 mil millones de pesos en infraestructura de drenaje, el doble del promedio histórico. Y reconoció que estas obras no resuelven el problema en un solo año y que persisten encharcamientos e inundaciones en distintos puntos de la ciudad, particularmente en calles secundarias y zonas de bajo nivel topográfico cuya atención inmediata corresponde a la infraestructura local y a las alcaldías, y no exclusivamente a las obras de gran escala que ejecuta el Gobierno central.

“Lo que no existe es evidencia alguna de desvío de recursos en ese rubro, es ridículo que denuncien sin pruebas, e ignoren todas las obras tangibles que pueden ir a visitar en la Ciudad, ninguno de los tanques tormenta es invisible, con gusto los paseamos por las obras” declaró.