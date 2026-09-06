Fiestas Patrias en Iztacalco Fiestas Patrias 2026 en Iztacalco: Cartelera, horarios y conciertos gratis (Cuartoscuro)

Diversas alcaldías de la Ciudad de México han comenzado a revelar quiénes serán los encargados de hacer que los ciudadanos bailen y gocen de una noche para conmemorar el aniversario del inicio de la Independencia de México.

En la alcaldía Iztacalco, las autoridades anunciaron un programa que reunirá música regional, salsa, danza folclórica y actividades tradicionales para el festejo del mes patrio 2026.

¿Qué cantantes estarán presentes en las Fiestas Patrias 2026 de Iztacalco?

Para la noche del 15 de septiembre, los actos estelares sobre la explanada de la alcaldía Iztacalco estarán a cargo de Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey, así como de Adolescentes Orquesta.

¿A qué hora son los conciertos y el Grito de Independencia en Iztacalco?

La programación musical y el protocolo oficial se desarrollarán bajo la siguiente agenda en la explanada de la alcaldía Iztacalco:

20:45 h: Presentación en escenario de Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey.

Presentación en escenario de Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey. 23:00 h: Ceremonia del Grito de Independencia, encabezada por la alcaldesa Lourdes Paz desde la explanada.

Ceremonia del Grito de Independencia, encabezada por la alcaldesa Lourdes Paz desde la explanada. 23:15 h: Concierto de Adolescentes Orquesta al término del acto protocolario.

¿A qué hora empiezan las Fiestas Patrias en Iztacalco?

El horario para el inicio de la celebración será a partir de las 14:00 horas, ofreciendo una serie de actividades familiares a lo largo de la tarde: