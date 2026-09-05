Caso Jonathan Meléndez: Diego Sebastián “N” habría enviado bitcoins a su esposa en España

Multihomicida habría transferido bitcoins a su esposa en España Foto: vía redes sociales

El multihomicidio en Atizapán que dejó como víctimas a Jonathan Meléndez, a su esposa e hija y una trabajadora de la familia, sigue dando nuevas postas sobre el modus operandi en el que ocurrieron los hechos. Esta vez se acaba de revelar que Diego Sebastián “N”, señalado como presunto responsable del crimen, habría transferido los bitcoins que buscaba a su esposa, quien se encontraría en España.

Este dato se suma a los datos sobre la investigación en curso la cual podría apuntar a un probable móvil económico tras el crimen. No obstante, la autoridad aún no hace oficial esta hipótesis pues continúan las investigaciones.

¿Qué se sabe sobre los bitcoins del caso Jonathan Meléndez?

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que los detenidos presuntamente buscaban dentro del domicilio de Jonathan Meléndez una llamada “caja fría” que, según su hipótesis, contenía información para acceder a importantes cantidades de criptomonedas.

La dependencia no ha confirmado que esos activos existieran en el monto que los sospechosos suponían ni que la denominada caja fría haya sido localizada. Lo que sí forma parte de la investigación es que los detenidos habrían llegado al domicilio con la intención de apoderarse de esos recursos.

La investigación oficial también apunta a que el ataque habría sido preparado desde antes. De acuerdo con los datos difundidos por la Fiscalía, un día antes del multihomicidio se habrían comprado objetos como guantes, cinchos, herramientas y otros artículos que posteriormente estarían relacionados con la agresión.

Aunado a ello, el informe también apunta a que Diego Sebastián “N” habría acordado entregar dos millones de pesos a Gerardo “N” por su ayuda.

La transferencia de bitcoins a España

El Diego Sebastián “N”, identificado en sus publicaciones como Sebastián Rosen, habría dicho durante su detención que acababa de transferir los bitcoins a su esposa, quien se encontraría en España.

La versión señala además que el detenido habría intentado sobornar a agentes de la Fiscalía para obtener su libertad. Supuestamente les habría ofrecido un millón y medio de pesos y habría asegurado que podía explicarles cómo convertir las criptomonedas en efectivo sin que fueran rastreadas.

Una de las líneas de investigación busca comprobar el valor de los bitcoins que poseía Jonathan Meléndez, ya que se habla de una suma de 30 millones de pesos en bitcoins, sin embargo, esta dato aún no ha sido comprobado por la Fiscalía.

Dicho señalamiento acusación todavía corresponde a una línea d einvestigación y deberá ser conformada por la autoridad en su momento. Lo que sí está confirmado es que Diego Sebastián “N” y Gerardo “N” fueron detenidos y posteriormente ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla.

¿Qué relación tenía Diego Sebastián “N” con Jonathan Meléndez?

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que Diego Sebastián “N” mantenía una relación comercial con el músico y que existieron amenazas y una exigencia de dinero antes del crimen.

Esa relación habría facilitado el acceso al inmueble ubicado en el fraccionamiento Grand Viure, en la zona de Atizapán de Zaragoza.

La Fiscalía ha establecido que los investigadores llegaron al lugar a bordo de un vehículo alrededor de las 17:23 horas del 1 de septiembre. Las autoridades estiman que las víctimas fueron asesinadas entre las 17:30 y las 20:00 horas.

El caso Jonathan Meléndez continúa abierto y las autoridades todavía deben determinar con precisión el móvil, la participación de cada detenido y si existieron otras personas involucradas.

Finalmente, la Fiscalía deberá confirmar si efectivamente los activos fueron movidos después del crimen, cuándo ocurrió la operación, a qué dirección fueron enviados y si las autoridades pueden rastrear o recuperar esos recursos.