Entregan más de mil 500 aparatos auditivos en Ecatepec

Más de mil 500 personas de Ecatepec podrán escuchar con mayor claridad o por primera vez, luego de recibir aparatos auditivos como parte del programa “Ecatepec te escucha. Sonidos que cambian vidas”, impulsado por el Gobierno Municipal que encabeza la presidenta municipal Azucena Cisneros Coss.

Durante un evento realizado en la explanada de la Presidencia Municipal, se entregaron mil 560 aparatos auditivos para niñas, niños, adolescentes, adultos y personas de la tercera edad que presentan algún problema para escuchar.

La alcaldesa Azucena Cisneros Coss señaló que el programa tenía como meta inicial entregar mil 200 aparatos, pero debido a que se recibieron más solicitudes se decidió ampliar el número de beneficiarios para evitar que las personas que habían solicitado el apoyo se quedaran sin recibirlo “Dijimos, que nadie de los que lo pidió se quede sin este auxiliar auditivo”, expresó la presidenta municipal durante el evento. Cisneros Coss destacó que recibir un aparato auditivo representa más que contar con un dispositivo para escuchar, ya que puede ayudar a mejorar diferentes actividades de la vida diaria. Explicó que para los menores significa contar con mejores condiciones para acudir a la escuela, mientras que para los adultos puede facilitar que realicen sus actividades laborales y familiares.

La presidenta municipal afirmó que uno de los objetivos del programa es que las personas beneficiadas puedan tener una vida más funcional y participar de manera más activa en su entorno. En el evento también estuvo como padrino de honor el actor Raúl Araiza, quien reconoció el apoyo que se brinda mediante este programa a las personas que tienen dificultades auditivas.

Por su parte, Edith Muñoz Jurado, titular del DIF Ecatepec, explicó que el programa surgió con el propósito de evitar que las personas con problemas de audición queden excluidas de actividades familiares, escolares y comunitarias.La funcionaria señaló que escuchar permite a las personas aprender, convivir y participar en diferentes espacios de su vida cotidiana. Por esta razón, dijo que detrás de cada aparato auditivo existe una historia y una necesidad diferente “Detrás de cada aparato auditivo hay una historia, una necesidad y sobre todo una nueva oportunidad”, afirmó Muñoz Jurado.

La titular del DIF municipal agregó que con estos apoyos los beneficiarios podrán escuchar con mayor claridad las voces de sus familiares y los sonidos que forman parte de su entorno, además de tener mayor confianza para participar en sus actividades. Entre las personas que recibieron uno de estos aparatos se encuentran Jesús Julián Trejo Gutiérrez, de seis años de edad, y Edgar Josué Cruz Santana, de 16 años. También fueron beneficiadas Macaria Sánchez Ramírez, de 87 años, y María Ester Córdoba Juárez, de 85 años, entre otras personas.

El programa contempla a personas de diferentes edades, debido a que los problemas de audición pueden presentarse tanto en menores como en adultos y personas mayores. Con la entrega de los auxiliares auditivos se busca que los beneficiarios tengan mejores condiciones para comunicarse y desenvolverse en sus actividades. Durante el evento, la administración municipal destacó que el número de aparatos entregados superó la meta que se había establecido originalmente, debido a la demanda que tuvo el programa entre habitantes del municipio.

La presidenta municipal también anunció que el próximo año se abrirá una nueva convocatoria para el programa “Ecatepec te escucha. Sonidos que cambian vidas”, con el objetivo de continuar apoyando a personas que requieren de un auxiliar auditivo. Con esta nueva convocatoria, habitantes que actualmente presentan dificultades para escuchar podrán tener la oportunidad de solicitar el apoyo y, en caso de cumplir con los requisitos establecidos, recibir un aparato auditivo.

El Gobierno Municipal indicó que este tipo de acciones buscan atender necesidades de la población y contribuir a que las personas con problemas auditivos puedan integrarse de mejor manera a sus familias, escuelas, trabajos y comunidades. La entrega de los mil 560 aparatos auditivos representa así una de las acciones de apoyo para personas con dificultades de audición en Ecatepec, mientras que para el próximo año se prevé continuar con el programa mediante una nueva convocatoria.