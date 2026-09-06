Dictan prisión preventiva a asesinos de tecladista de Camilo Séptimo y su familia

Detenidos Presuntos asesinos del tecladista del grupo Camilo Séptimo. (FGJEM)

Un juez de control dictó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa a Gerardo “N” y Diego Sebastián “N”, presuntos asesinos de Jonathan Meléndez Ochoa, tecladista del grupo de rock “Camilo Séptimo”, así como de su esposa embarazada, su hija de seis años, la empleada doméstica y de su perro.

Gerardo “N” y Diego Sebastián “N” fueron imputados por los delitos de homicidio agravado, maltrato en contra de seres sintientes e interrupción de embarazo.

Durante la audiencia de más de ocho horas de duración en los juzgados del penal de Barrientos, en el municipio de Tlalnepantla de Baz, el agente del Ministerio Público expuso los datos de prueba que señalan a estos sujetos como presuntos responsables de asesinar a la familia el pasado dos de septiembre, dentro de su domicilio en el complejo Grand Viure, ubicado en la zona Esmeralda, en el municipio de Atizapán, Estado de México.

En el litigio, la defensa privada de los imputados intentó justificar que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) cometió errores al describir la hora de la detención y puesta a disposición de ambas personas, ya que aparentemente se vencieron las 48 horas de ley luego de ser arrestados e ingresados al reclusorio.

Conforme a eso, el equipo legal de Gerardo “N” y Diego Sebastián “N” solicitó la liberación inmediata, al asegurar que no estaba clara la hora de la detención, puesta a disposición y cumplimentación de la orden de aprehensión.

Aunque el Ministerio Público no pudo justificar esos errores, la autoridad judicial calificó legal la detención.

Asimismo, la defensa de estos sujetos solicitó que la audiencia se llevara acabo de manera privada, pero la jueza no lo concedió.

Una vez que les fue impuesta la medida cautelar de prisión preventiva, la defensa de los presuntos asesinos solicitó duplicidad del término — plazo legal de 72 a 144 horas que permite reunir más datos de prueba — por lo que la autoridad judicial determinó las 9:30 horas del miércoles nueve de septiembre para continuar la audiencia.

Previamente, las autoridades revelaron el móvil de este crimen. Conforme a las indagatorias, los homicidas tenían información de que las víctimas poseían una importante cantidad de numerario en “criptomonedas”, por lo que tratarían de localizar en el departamento “una caja fría con cantidades millonarias de dólares en Bitcoins” y una vez obtenidos los recursos, Diego Sebastián “N” le daría a Gerardo “N” dos millones de pesos “por la ayuda”.

El multihomicidio habría sido planeado desde antes. Previamente al crimen, el 31 de agosto, y durante la mañana del día de los hechos, Diego Sebastián “N” le instruyó a Gerardo “N”, “conseguir un desarmador plano, un desarmador de cruz, electrónicos, cinchos grandes, guantes negros de tatuajes y cubrebocas” para lo cual le daría dinero después. Estos artículos y un rollo de cinta adhesiva industrial guardan correspondencia con los utilizados para maniatar a las víctimas, así como con los indicios asegurados al interior del vehículo KIA.

El arma de fuego con la que las víctimas fueron privadas de la vida, presuntamente tenía un silenciador e incluso el homicida lo reconoció: “la desensamblé y aventé a una barranca”; por lo tanto, los vecinos no escucharon sonidos asociados a detonaciones de arma de fuego.

De igual forma, testigos refirieron que luego de cometido el multihomicidio, a altas horas de la noche, Diego Sebastián “N”, habría acudido a un conocido restaurante ubicado en la Avenida Mixcoac en la Ciudad de México, con la intención de comer tacos, sin embargo, al percatarse que ya no había servicio, se retiró con rumbo a la colonia Del Valle, en la Ciudad de México.