Desarrolla IECM sistema para Consulta de niñas, niños y adolescentes 2026





El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) desarrolla una herramienta tecnológica para apoyar la Consulta para niñas, niños y adolescentes 2026, a fin de facilitar el registro y seguimiento de las opiniones recabadas durante el ejercicio participativo.

La plataforma contempla una aplicación móvil compatible con distintos navegadores y una versión web, como parte de un rediseño del sistema utilizado para este tipo de ejercicios. La actualización conserva funcionalidades anteriores e incorpora nuevos requerimientos para mejorar la operación institucional.

También existirá la posibilidad de realizar actividades en territorio sin conexión a Internet. Los equipos distritales podrán registrar las opiniones mediante dispositivos móviles y, una vez que recuperen la conectividad, sincronizar la información con el sistema central.

Tres perfiles para la operación

El sistema contará con un módulo de administración cuyo acceso estará restringido mediante usuario y contraseña. También se establecerán tres perfiles de usuario, es decir Ciudadanía, Configuración Distrito y Administrador, cada uno con funciones específicas para la operación y supervisión de la consulta.

Para los equipos distritales se contemplan cuatro actividades principales, que incluyen configuración de sesiones, aplicación de encuestas, sincronización de información y consultas.

Las sesiones podrán establecerse bajo las modalidades pública, escolar o distrital. En la primera, las personas participantes deberán seleccionar una alcaldía, mientras que en las modalidades escolar y distrital algunos datos estarán previamente configurados para facilitar el levantamiento de información.

La herramienta también permitirá administrar los dispositivos utilizados por las Direcciones Distritales y dar seguimiento al personal funcionario asignado a los diferentes distritos y sedes.

Otro de los componentes será el registro de las visitas realizadas durante el trabajo de campo, con lo que el IECM busca contar con información sistematizada sobre las actividades efectuadas por su personal.

Reportes por alcaldía, edad y escuela

El módulo de administración incluirá herramientas para generar reportes y dar seguimiento a la participación. Los datos podrán filtrarse por consulta, periodo y distrito, además de incluir indicadores sobre las sesiones de opinión, preguntas respondidas y participación registrada.

La plataforma permitirá realizar consultas por alcaldía, sexo, grupo de edad y tipo de escuela, así como exportar información en formatos PDF y CSV para su posterior análisis.

El IECM señaló que el desarrollo del sistema se sustenta en disposiciones constitucionales y legales relacionadas con los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como en el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México.

La herramienta también toma como referentes el Programa Institucional de Educación Cívica y Construcción de Ciudadanía 2026 y la Estrategia Integral de Educación Cívica para la Ciudad de México 2024-2029.