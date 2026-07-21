Detienen a un hombre en Xochimilco por transportar madera sin acreditar su procedencia





Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a un hombre de 21 años en la alcaldía Xochimilco por su posible participación en actividades relacionadas con la tala ilegal, luego de que transportaba madera sin acreditar su procedencia legal.

La detención ocurrió durante un operativo para prevenir la tala clandestina en la demarcación, en el que participan de manera conjunta personal de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) y de la SSC.

Los policías realizaban recorridos de seguridad y vigilancia sobre la avenida Nuevo León, en la colonia Caltongo, cuando detectaron una camioneta blanca que transportaba madera verde.

Tras marcarle el alto al conductor, los oficiales realizaron una inspección conforme a los protocolos policiales y solicitaron la documentación que acreditara el origen legal de la carga. Sin embargo, el conductor no presentó documentos que comprobaran la procedencia de la madera.

Ante esta situación, los policías detuvieron al hombre, le informaron sus derechos y lo pusieron a disposición del agente del Ministerio Público, junto con la madera y el vehículo asegurados.

Será el Ministerio Público el encargado de determinar la situación jurídica del detenido e integrar la carpeta de investigación correspondiente para esclarecer los hechos y definir si existe alguna responsabilidad relacionada con la tala ilegal de árboles.