Trolebus CDMX Trolebus CDMX: así estará operando en estos horarios el miércoles 16 de septiembre (Cuartoscuro)

Con la celebración de las Fiestas Patrias, la Noche Mexicana y el aniversario de la Independencia de México, la red de transporte público de la Ciudad de México tendrá modificaciones.

Ante los festejos y desfiles patrios, el operativo especial contempla cambios en las rutas y horarios de servicio para este miércoles 16 de septiembre de 2026. Toma nota de cómo funcionará el Trolebús durante esta jornada festiva.

¿Cuáles serán los horarios del Trolebús este 16 de septiembre?

El Servicio de Transportes Eléctricos (STE) informó que, por ser un día festivo oficial, el Trolebús ajustará su operación en las distintas líneas de la siguiente manera:

Líneas 0, 1, 10, 11 y 13: Ofrecerán servicio de 05:00 a 00:00 horas .

y Ofrecerán servicio de . Líneas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 y 14: Operarán en un horario de 06:00 a 23:30 horas .

Operarán en un horario de . Línea 12: Estará disponible de 05:30 a 23:30 horas.

¿Qué modificaciones y circuitos especiales tendrá el servicio?

Adicionalmente, debido a los eventos conmemorativos, algunas líneas operarán mediante circuitos provisionales y recortes de ruta a partir de las 09:00 horas: