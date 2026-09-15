Edomex mantiene bajo control presencia del Gusano Barrenador del Ganado

El Gobierno del Estado de México mantiene bajo control la presencia del Gusano Barrenador del Ganado (GBG), con 60 municipios sin plaga, gracias a la coordinación entre el gobierno estatal, ayuntamientos, ganaderos y personal de la Secretaría del Campo.

La Dirección General de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria informó que hasta la segunda semana de septiembre se registraron 19 casos activos y 503 acumulados durante el año, principalmente en bovinos, seguidos de perros y cerdos.

Luis Antonio Huerta Alba, Director General de Sanidad, declaró que la mayor concentración de casos acumulados se encuentra en municipios del sur de la entidad, principalmente Tlatlaya, Amatepec y Tejupilco.

Como parte de la estrategia de prevención y control, se han instalado dos barreras de trampeo, cercos sanitarios con atrayentes biológicos que capturan moscas del gusano barrenador.

La primera se encuentra en el sur del estado, con cobertura en Otzoloapan, Santo Tomás de los Plátanos, Zacazonapan, Tejupilco, San Simón de Guerrero, Texcaltitlán, Coatepec Harinas, Villa Guerrero, Tenancingo, Malinalco y Ocuilan, lo que permitió interrumpir el ciclo biológico de la mosca y evitar el nacimiento de aproximadamente 29 millones de larvas.

La segunda barrera, integrada por 80 trampas, fue instalada en la región de Los Volcanes, en los municipios de Juchitepec, Ozumba, Tepetlixpa, Atlautla y Ecatzingo, debido a su colindancia con el estado de Morelos.

Antes de cerrar este año se instalarán dos barreras adicionales, una en el nororiente, de Huehuetoca a Otumba en la Región Teotihuacán y otra en el norte, de Temascalcingo a Villa del Carbón. De este modo, el Estado de México será la primera entidad del país en contar con cuatro barreras de protección sanitaria contra el GBG.

También se han realizado 600 capacitaciones dirigidas a mil 100 productores, además de la entrega de kits de curación. Asimismo, se mantiene coordinación con la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (Cepanaf) para atender los casos detectados en perros y gatos, que representan 25% del total, mediante brigadas instaladas en cabeceras municipales, rancherías y comunidades.

Funcionarios de la Secretaría del Campo sostuvieron una reunión de trabajo con la nueva Mesa Directiva de la Unión Ganadera Regional del Sur, encabezada por Juan Joel Bartolo Osnaya, organización que agrupa a 33 asociaciones de 27 municipios y representa a 2 mil 500 productores.

Durante el encuentro se acordó mantener reuniones periódicas para avanzar en temas como el aretado del ganado, la revisión de rastros y el estatus sanitario de la región; así como dar seguimiento a las afectaciones ocasionadas por la sequía en el sur del estado.