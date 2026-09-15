Multas por tronar cohetes en CDMX el 15 de septiembre: estas son las sanciones por usar pirotecnia

Pirotecnia En la CDMX, utilizar fuegos artificiales puede resultar en multas. (cuartoscuro)

La Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México establece pautas para el uso de fuegos artificiales en la capital. No acatarlas puede conllevar sanciones que van desde multas hasta arrestos.

¿Qué dice la ley sobre usar fuego artificiales en la Ciudad de México?

Encender cohetes en la Ciudad de México no está completamente prohibido si se cuenta con los permisos debidos. Es por esta razón que los vemos a lo largo de todas las alcaldías durante celebraciones como el Día de la Independencia.

Sin embargo, de no contar con los permisos adecuados, el uso de pirotecnia puede acarrear multas y otras sanciones. Esto aplica para todos los festivos, sean la Fiestas Patrias o las decembrinas. Para solicitar tu permiso, debes acudir a las oficinas de tu alcaldía con anticipación (el trámite dura alrededor de 7 días hábiles en completarse) y presentar todos los documentos necesarios, entre los cuales se encuentran identificaciones oficiales, un permiso federal de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), un análisis de riesgos, un programa de quema, un mapa de los puntos en los cuales se utilizará la pirotecnia, entre otros documentos.

Además, cabe destacar que el que otras personas estén utilizando cohetes con permiso, no autoriza que otras personas en las inmediaciones puedan prender sus propios pirotécnicos sin su propia autorización.

Al ser una infracción de Tipo C, incumplir las normas relacionadas al uso de pirotecnia en la capital conlleva multas que se medirían en Unidades de Medida y Actualización (UMA’s). Una UMA actualmente vale 117.31 pesos. La sanción puede ir desde 21 UMA’s o 2,463.51 pesos hasta 30 UMA’s o 3,519.30 pesos. Dependiendo de la gravedad de la falta, el uso de fuegos artificiales también puede conducir a un arresto de 25 a 36 horas o servicio comunitario de 12 a 18 horas.