Metro CDMX asegura 439 kilos de pirotecnia durante operativo por fiestas patrias

Operativo “Cero Pirotecnia” Metro CDMX (Especial)

El operativo “Cero Pirotecnia” implementado en el Metro de la Ciudad de México ha permitido asegurar 439 kilogramos de artículos elaborados con pólvora entre el 1 y el 14 de septiembre, según informó el Sistema de Transporte Colectivo (STC) en conjunto con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Las acciones forman parte del dispositivo especial por las fiestas patrias, que se mantendrá hasta el 16 de septiembre con el objetivo de evitar el ingreso, traslado y comercialización de cohetes y otros artículos pirotécnicos dentro de las instalaciones del Metro.

El operativo se realiza en las 12 Líneas de la Red, mediante vigilancia y control de accesos a cargo de elementos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) y de la Policía Auxiliar (PA), en coordinación con personal de Seguridad Institucional del STC.

Aunque las revisiones se realizan en toda la red, las autoridades mantienen especial atención en las estaciones Candelaria, Merced, Pino Suárez, Balderas, Hidalgo, Indios Verdes y Jamaica, consideradas puntos estratégicos para prevenir el traslado de estos productos.

El Metro recordó que está prohibido ingresar, transportar o comercializar pirotecnia dentro de sus instalaciones, debido a los riesgos que estos artículos pueden representar tanto para las personas usuarias como para el personal y la infraestructura del sistema.

La presencia de pólvora en espacios cerrados y con alta concentración de pasajeros representa un riesgo adicional, por lo que las autoridades llamaron a las personas usuarias a seguir las indicaciones del personal de seguridad y evitar llevar cohetes, fuegos artificiales o cualquier otro objeto elaborado con pólvora.

El dispositivo se realiza en seguimiento a la instrucción de la jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada Molina, como parte de las acciones de prevención durante las celebraciones patrias.

Las autoridades exhortaron a quienes utilicen el Metro durante el 15 y 16 de septiembre a no intentar ingresar con pirotecnia y a reportar cualquier situación que pueda representar un riesgo dentro de las instalaciones.