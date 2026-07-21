Edomex habilita nuevo sistema de pago para trámites registrales y notariales





El Gobierno del Estado de México puso en operación una practicaja y una terminal punto de venta en el Instituto de la Función Registral del Estado de México (IFREM), con el propósito de facilitar el pago de trámites registrales y notariales mediante tarjeta bancaria, sin que las personas usuarias deban acudir previamente a una sucursal bancaria.

La Consejería Jurídica estatal informó que el nuevo esquema permitirá realizar el pago de diversos servicios relacionados con bienes inmuebles y actos notariales directamente en las instalaciones del instituto, lo que busca reducir tiempos de atención y simplificar el proceso para quienes realizan estos trámites.

Los servicios que podrán pagarse mediante este mecanismo son la expedición de certificados de libertad o existencia de gravamen, copias certificadas, certificados de inscripción y de no inscripción, certificaciones literales, secuencias registrales, certificados de no propiedad, informes sobre existencia o inexistencia de testamentos, así como copias simples, búsquedas documentales, expediciones sin certificar y consultas del folio real electrónico.

El director general del IFREM, David Silva Miranda, señaló que la incorporación de esta modalidad de pago permitirá a las personas usuarias cubrir sus líneas de captura directamente en el instituto, evitando traslados a instituciones bancarias y el manejo de dinero en efectivo.

El funcionario indicó que la medida también representa un ahorro de tiempo para quienes acuden a realizar trámites relacionados con su patrimonio y forma parte del proceso de modernización de los servicios registrales.

Además, informó que el objetivo de la administración estatal es extender este sistema de pago a las 19 oficinas registrales del Estado de México, con el fin de homologar la atención y ofrecer mayores facilidades a la población.

La Consejería Jurídica señaló que la instalación de estos equipos forma parte de la estrategia de modernización del IFREM para fortalecer la eficiencia, seguridad y calidad de los servicios registrales y notariales que presta la dependencia en la entidad.