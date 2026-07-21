El robo de vehículo continúa disminuyendo en Naucalpan

Disminución de robo de autos en Naucalpan

El gobierno municipal de Naucalpan informo que durante el primer semestre de 2026, el delito de robo de vehiculos ha presentado una reducción del 64% en comparación con el mismo periodo de 2024, lo que representa 854 robos menos.

Señala que desde el inicio de la administración del presidente municipal, Isaac Montoya, este delito ha mostrado una disminución evidente y sostenida. La cifra del primer semestre de 2026 es la más baja registrada hasta el momento, lo que demuestra un cambio evidente.

Estos resultados son una muestra de los trabaos coordinados entre autoridades municipales y federales, que diariamente trabajan para fortalecer la seguridad en cada rincon del municipio.

Con estos resultados también se demuestra un nivel mayor de protección para las familias y para el patrimonio de quienes viven o recorren el municipio.

“Todavía queda camino que recorrer, pero la seguridad sigue siendo una prioridad y continuaremos reforzando la estrategia para que cada vez más familias vivan en un municipio más seguro” compartió en redes sociales la administración municipal.

Al respecto, el mandatario municipal, Isaac Montoya reitero su compromiso con la ciudadania y con el objetivo de eliminar este y otros delitos presentes en la zona.

“Seguimos fortaleciendo las estrategias para proteger el patrimonio y la tranquilidad de las y los naucalpenses”.