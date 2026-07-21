Encontronazo de dos unidades de Metrobús en Insurgentes saldo oficial del choque en la Línea 2 (Redes Sociales)

Dos unidades del Metrobús de la Línea 2 sufrieron un percance la tarde de este martes sobre avenida Insurgentes, al sur de la Ciudad de México.

La dependencia informó que el alcance de uno de los autobuses fue por la parte trasera, por lo cual ambos convoyes resultaron con daños. Al momento de los hechos, los operadores se contactaron con el Centro de Control de Metrobús para dar aviso a los servicios de emergencia.

¿En dónde fue el choque del metrobús en la CDMX?

La unidad que se impactó en la parte trasera del metrobús presentó daños en el parabrisas y la parte frontal. El percance tuvo lugar sobre avenida Insurgentes y esquina con calle Bajío, en la colonia Roma Sur.

Asimismo, tras estos hechos el chofer de la unidad permaneció en el lugar mientras la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, Bomberos y paramédicos atendían a los implicados en el choque.

¿Cuántos lesionados hay por el choque del metrobús en Insurgentes?

Las autoridades capitalinas informaron que al momento de la colisión se reportaron 16 personas lesionadas y ninguna de gravedad.

Después del impacto, los articulados que se vieron involucrados quedaron en el sitio para que personal del Metrobús y la aseguradora dieran seguimiento a los hechos.

Asimismo, el Metrobús de la CDMX informó a través de un comunicado que mantendrán una colaboración estrecha con las autoridades “en todo lo que se necesite para atender a las personas que resultaron lesionadas”.

¿Sigue cerrado Insurgentes Sur por accidente del Metrobús?

De acuerdo con la información proporcionada por los servicios de transporte público en la capital, se anunció que hasta las 15:00 horas se mantiene una obstrucción en los carriles de Insurgentes por el percance de las unidades. Te recomendamos mantenerte al pendiente de los canales oficiales para conocer el estatus del servicio.