IECM inicia renovación de Coordinadoras de Participación Comunitaria para el periodo 2026-2027

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) inició el proceso de renovación de las Coordinadoras de Participación Comunitaria (CPC) para el periodo 2026-2027, mediante la elección de las personas que integrarán las Juntas de Representación en las 16 alcaldías de la capital.

Las Coordinadoras de Participación Comunitaria son órganos de coordinación ciudadana conformados por representantes de las Comisiones de Participación Comunitaria (COPACO) de cada demarcación. Su función es servir de enlace entre las comunidades, las alcaldías y el Gobierno de la Ciudad de México, además de fortalecer los mecanismos de participación ciudadana.

Estos órganos representan las necesidades e inquietudes de colonias, pueblos y barrios originarios ante las autoridades, además de promover el diálogo, la colaboración y la construcción de acuerdos entre ciudadanía y gobierno.

Cada una de las 16 Coordinadoras está integrada por una persona representante de cada COPACO, seleccionada previamente mediante un proceso de insaculación durante la instalación de las comisiones. Sus integrantes desempeñarán el cargo durante un año y no podrán ser reelectos.

Las atribuciones de las Coordinadoras son emitir opiniones sobre programas y políticas públicas de las alcaldías, informar a las autoridades sobre problemáticas comunitarias, proponer acciones para mejorar los servicios públicos y fomentar la participación ciudadana en asuntos de interés colectivo.

Asimismo, podrán emitir opiniones sobre los programas de gobierno de las alcaldías, conocer los informes trimestrales de las personas titulares de las demarcaciones y solicitar la presencia de servidores públicos durante sus sesiones de trabajo.

Elegirán juntas de representación

Los trabajos de cada Coordinadora serán encabezados por una Junta de Representación integrada por tres personas electas entre los propios integrantes del órgano. La elección se realizará mediante voto libre, secreto y directo durante las sesiones convocadas por el IECM.

Las Coordinadoras deberán sesionar de manera ordinaria cada tres meses para dar seguimiento a los asuntos de interés comunitario y a las acciones de coordinación con las autoridades.

Publican convocatorias

El Instituto Electoral informó que ya comenzó la publicación de las convocatorias correspondientes a las 16 alcaldías en los estrados de sus Direcciones Distritales y en su portal institucional. En ellas se establecen las fechas, horarios, sedes y bases para el desarrollo de las sesiones de integración.

Las personas electas para formar parte de las Coordinadoras de Participación Comunitaria y de las Juntas de Representación asumirán sus funciones al concluir la sesión correspondiente. Los cargos tendrán carácter honorífico.