Vecinos de la Gustavo A. Madero se manifiestan ante desabasto de leche para el Bienestar

Leche para el Bienestar

Este miércoles habitantes de la alcaldía Gustavo A. Madero se manifestaron sobre la avenida Eduardo Molina, debido al reciente desabasto de Leche para el Bienestar que ha afectado a habitantes de la zona.

Un aproximado de entre 50 y 100 manifestantes se encuentran bloqueando la avenida, con carteles en mano donde se pueden leer mensajes como “Queremos leche” “La necesitamos para los niños” entre otros.

En su mayoría se encuentran personas de la tercera edad, que describen que han acudido a su centro para el bienestar a comprar este producto, sin embargo llevan un aproximado de 15 días en los que es evidente el desabasto, ahora reportan que desde el lunes de esta semana se le ha negado completamente el acceso al producto debido a que no hay unidades disponibles.

Los vecinos declaran que este producto lácteo es de suma importancia para su día a día y que debido a esta escasez sus rutinas y economías se han visto afectadas. Es importante remarcar que la leche para el bienestar se vende en un precio de $7.50 por litro, a diferencia de otras marcas comerciales que tienen el litro en un precio superior a los $20, por lo que es evidente el daño al bolsillo de quienes están sufriendo este desabasto.

Hasta el momento, no se ha tenido respuesta por parte de las autoridades y los vecinos continúan obstruyendo la vialidad, únicamente dando paso al servicio de metrobus y a unidades de emergencia (ambulancias y patrullas).