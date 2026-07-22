Naucalpan recupera espacios y crea nuevo sendero seguro y luminoso para mejorar la movilidad

Isaac Montoya, Naucalpan

A través del programa Huellas de la Transformación, el gobierno municipal de Naucalpan continúa recuperando y mejorando espacios públicos para convertirlos en entornos seguros, iluminados, inclusivos, funcionales, estéticos y accesibles para la comunidad. Este fue el caso de un espacio ubicado a un costado del Registro Civil, en la Cabecera Municipal.

En este lugar, se construyó un nuevo sendero seguro y luminoso, además de un andador urbano, diseñado exclusivamente para el tránsito peatonal, equipado con mesas, bancas y áreas de convivencia que permiten a la ciudadanía descansar, reunirse y disfrutar en un espacio público seguro y digno.

El presidente municipal, Isaac Montoya explicó que, desde el inicio de su administración, se definió el proyecto Triángulos del Bienestar, cuyo propósito es intervenir integralmente vialidades, banquetas, luminarias y espacios públicos para mejorar la movilidad, la seguridad y la calidad de vida de la población.

“Buscamos conectar tres zonas neurálgicas del municipio: Naucalpan Centro, con epicentro en el Parque Revolución; El Molinito, con epicentro en el Mercado El Molinito; y Cuatro Caminos, con epicentro en la estación del Metro. Posteriormente, una segunda etapa contempla conectar Los Remedios, con epicentro en el CCH, y Acatlán, con epicentro en la FES. Ya lo estamos haciendo. Hoy, este sendero seguro y luminoso conecta con la Glorieta Morelos”, expresó.

Este nuevo sendero también funciona como un paso peatonal natural entre las avenidas México y Juárez, fortaleciendo la conectividad en Naucalpan Centro.

Como parte de la intervención urbana, se construyó una rampa peatonal con barandal para facilitar el desplazamiento de personas adultas mayores, personas con discapacidad y quienes presentan movilidad limitada.

Además se realizaron trabajos de bacheo, así como la instalación y sustitución de luminarias, mejorando las condiciones de movilidad y seguridad en la zona.

El alcalde también anunció que su administración trabaja en el proyecto de recuperación integral del Parque Revolución, el cual contempla la rehabilitación del kiosco, la recuperación de áreas verdes y la creación de espacios adecuados para actividades culturales, artísticas y de convivencia comunitaria.

Tanto Damián Navarro, delegado de San Bartolo Centro, y Mario Reyes, presidente del COPACI de Naucalpan Centro, agradecieron las obras realizadas por el Gobierno Municipal y reconocieron la transformación que vive la Cabecera Municipal.