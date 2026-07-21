Inician construcción de puente peatonal “Ojo de Agua” en Toluca; beneficiará a más de 82 mil habitantes





El Gobierno del Estado de México dio inicio a la construcción del puente peatonal “Ojo de Agua”, en la zona norte de Toluca, una obra que busca mejorar la seguridad vial de más de 82 mil 700 habitantes que diariamente transitan por la carretera Toluca-Palmillas.

El proyecto responde a una solicitud presentada por habitantes de la zona para contar con un cruce peatonal seguro para estudiantes, trabajadores, comerciantes y familias, debido al alto flujo vehicular que registra esa vialidad.

Durante el arranque de la obra, la gobernadora Delfina Gómez señaló que el proyecto forma parte de las acciones de infraestructura impulsadas por su administración para atender necesidades prioritarias de la población mediante recursos públicos.

Inician construcción de puente peatonal “Ojo de Agua” en Toluca; beneficiará a más de 82 mil habitantes

La mandataria afirmó que las obras públicas se realizan con recursos provenientes de los impuestos de la ciudadanía y sostuvo que la ejecución de infraestructura debe orientarse al beneficio de la población, sin distinción alguna.

Indicó que su administración mantiene proyectos de infraestructura en diferentes regiones de la entidad, en el marco de la estrategia denominada “2026, Año de las Obras en el Estado de México”, que contempla acciones en materia de movilidad, carreteras, seguridad, salud, educación, deporte, campo y bienestar social.

Por su parte, el director general de la Junta de Caminos del Estado de México, Joel González Toral, informó que la dependencia será la encargada de ejecutar el puente peatonal, el cual, señaló, responde a una gestión ciudadana iniciada hace casi tres décadas.

Explicó que la carretera Toluca-Palmillas presenta una importante carga vehicular, por lo que la construcción del puente permitirá reducir los riesgos para los peatones y mejorar la movilidad en este punto de la capital mexiquense.

La obra contempla una inversión de 32.29 millones de pesos y un plazo de 16 semanas para su ejecución.

Entre los trabajos programados se encuentran la demolición de banquetas existentes, el despalme del terreno natural, la construcción de la cimentación mediante zapatas aisladas, la instalación de la estructura metálica del puente y la aplicación de pintura.

Al inicio de los trabajos también asistió el secretario de Movilidad del Estado de México, Juan Hugo de la Rosa García, así como habitantes de la zona beneficiada.