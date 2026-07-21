Mesa de Paz reduce 30% delitos de alto impacto en el Edomex durante primer semestre de 2026

Mesa de Paz, Estado de México

Como parte de los resultados de la Estrategia de Seguridad de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, en la Mesa de Paz, se dio a conocer que en el Estado de México disminuyeron 30% los delitos de alto impacto de enero a junio de 2026, en comparación con el mismo periodo del año pasado, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

“En la Mesa de Paz de esta mañana revisamos las cifras sobre incidencia delictiva, publicadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública” señalo.

“De enero a junio de este año, en el Edomex contamos con una disminución de 30% en los delitos de alto impacto, destacando la reducción de 36% en homicidio doloso y de 40% en extorsión, en comparación al mismo periodo en 2025”, señaló la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez en sus redes sociales.

Estos resultados son una muestra de la eficiencia operativa en territorio, a través de patrullajes permanentes y focalizados, así como de labores de prevención a cargo de las instituciones de seguridad.

“La coordinación y el trabajo en equipo entre autoridades de los tres órdenes de Gobierno nos permite brindar resultados a las familias mexiquenses”, dijo la Mandataria mexiquense.

Durante esta Mesa de Paz #137, participaron: Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno, Cristóbal Castañeda Camarillo, Secretario de Seguridad, José Luis Cervantes Martínez, Fiscal General de Justicia del Estado de México, Maricela López Urbina, Secretaria Técnica de la Mesa de Paz, Héctor Macedo García, Presidente del Poder Judicial y representantes de la Defensa, Marina, Guardia Nacional y del Centro Nacional de Inteligencia.