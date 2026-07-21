Multas de tránsito en CDMX dónde y cómo consultarlas con tus placas (Pexels)

Si eres conductor en la Ciudad de México (CDMX) es importante saber que puedes recibir una multa por diversas infracciones como, por alguna distracción, incumplimiento del Hoy No Circula e incluso si manejan a exceso de velocidad.

Aunque es muy común desconocer si se obtuvo alguna sanción por infringir el reglamento de tránsito, no debes pasar por alto que mantener tus multas sin pagar puede impedirte realizar diversos trámites como:

Verificación

Renovación de licencia

Recuperación de vehículos

¿Dónde puedo conocer las multas vehiculares en la CDMX?

En caso de presentar un adeudo, la Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX cuenta con un sitio oficial para consultar las multas impuestas a tu auto, tenencias y otras sanciones.

¿Cómo consultar las multas en la Secretaría de Administración y Finanzas?

Para revisar si tu automóvil tiene alguna multa deberás ingresar al portal oficial de la secretaría:

Introducir el número de la placa del automóvil

Completar el Captcha

Revisar las multas en caso de tener alguna

En el portal podrás verificar el desglose de las infracciones pendientes, el motivo de la infracción, el monto a pagar y la fecha en que fue impuesta.

También podrás consultar si cuentas con un adeudo de tenencia, infracciones, sanciones ambientales, fotocivicas, vigencia de licencia o tarjeta de circulación.

En algunos casos las autoridades recomiendan ingresar al portal y consultar mensualmente si tu carro cuenta con alguna infracción. Asimismo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana ofrece un 50% de descuento si el pago se realiza antes de los primeros 30 días naturales de la notificación.