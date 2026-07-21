Pide PAN al GCDMX explicar el destino de las propuestas ciudadanas para el PGD

Foto: Cuartoscuro Foto: Cuartoscuro (La Crónica de Hoy)

La presidenta de la Comisión de Planeación del Desarrollo del Congreso capitalino, Olivia Garza, solicitó formalmente al Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva (IPDP) que haga público el procedimiento utilizado para revisar, clasificar y determinar el destino de las propuestas ciudadanas recibidas durante la consulta del Plan General de Desarrollo (PGD) de la Ciudad de México.

Mediante un oficio dirigido al Instituto, la legisladora solicitó conocer quién recibió y clasificó las propuestas ciudadanas; así como qué criterios se utilizaron para evaluarlas; qué dependencias participaron en ese proceso; cuáles fueron aceptadas; cuáles fueron rechazadas y cuáles fueron las razones técnicas o jurídicas que sustentaron cada decisión.

“Nos preocupa la etapa de silencio institucional en la que entró el Gobierno después de la consulta; la ciudadanía ya cumplió participando, ahora le toca al Gobierno explicar qué hizo con cada una de esas propuestas”, sostuvo.

La diputada panista señaló que una consulta pública no concluye cuando las personas entregan sus opiniones, sino cuando la autoridad transparenta cómo las analizó y de qué manera influyeron en el documento que finalmente será sometido a consideración del Congreso.

“No basta con presumir que hubo participación ciudadana. Lo verdaderamente importante es demostrar que esa participación tuvo consecuencias reales en el contenido del Plan”, refirió.

GCDMX dejó de informar sobre el proceso

La panista destacó que, tras concluir la consulta pública, el Gobierno de la Ciudad dejó de informar sobre el proceso, no ha presentado la versión definitiva del documento, tampoco existe un calendario oficial para su discusión legislativa y no se han comunicado los avances en la integración del proyecto final.

Agregó que esa falta de información impide conocer si las miles de propuestas ciudadanas realmente fueron consideradas o si la consulta terminó convirtiéndose únicamente en un mecanismo para legitimar decisiones previamente tomadas.

“La transparencia no termina cuando se cierra la consulta; comienza cuando el Gobierno explica cómo procesó lo que la ciudadanía le entregó.”

Finalmente, Garza añadió que el oficio presentado ante el IPDP busca brindar certeza tanto a quienes participaron en la consulta como al propio Congreso de la Ciudad de México, que eventualmente deberá analizar un documento cuya elaboración debe cumplir con estándares mínimos de transparencia, trazabilidad y rendición de cuentas.