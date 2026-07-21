Registro de scooters y bicis eléctricas en CDMX fecha límite para evitar sanciones (Pexels)

En la Ciudad de México (CDMX) la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) puso en vigor la nueva regulación para Vehículos Motorizados, Eléctricos Personales (VEMEPE), la cual busca ordenar el crecimiento de los dispositivos de movilidad como lo son los scooters o bicicletas eléctricas.

El Gobierno de la capital del país pretende mejorar el desplazamiento con este tipo de transporte y la seguridad vial; este proceso comenzó el 1 de julio de 2026.

La regulación únicamente aplicará a todas aquellas unidades que por sus características son considerados motorizados y presentan un alto riesgo a los peatones y la circulación.

¿Qué aspectos contempla el registro de los VEMEPE?

Este programa está pensado para que los medios de transporte amigables con el medio ambiente, que tengan un motor y cuenten con las siguientes características deberán realizar el proceso de:

Emplacamiento

Registro

Delimitación de circulación

Esta inscripción se podrá consultar a través del sitio oficial de la Semovi, donde los particulares y empresas de servicio de reparto que manejan este tipo de unidades para presentar sus servicios, deberán dar de alta las especificaciones de sus unidades.

¿Cuánto cuesta la licencia para scooters y bicis eléctricas ?

Dentro del proceso deberán incluir la marca, modelo, número de serie y velocidad máxima que alcanzan los dispositivos. Asimismo, las autoridades establecieron los costos en:

Para scooter o bicicletas eléctricas $709 pesos

En caso de que tu vehículo supere los 25 km/h o cuente con un acelerador independiente tendrán una licencia tipo A que puede alcanzar hasta los 1,142 pesos, en caso de que el transporte supere los 350 kg de peso deberá tramitar una licencia tipo B.

¿Cuándo termina el plazo de registro en la Semovi, para scooters y bicis eléctricas?

Asimismo, las autoridades de la CDMX anunciaron que las personas propietarias de un scooters o bicis eléctricas, tienen como fecha límite para realizar su inscripción hasta el 20 de noviembre de 2026.