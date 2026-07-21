Rehabilitan parque en Margarita Maza de Juárez para mejorar espacios de convivencia

Rehabilitan parque en la colonia Margarita Maza de Juárez para fortalecer la convivencia familiar

Con el propósito de ofrecer espacios públicos en mejores condiciones para las familias, la Dirección de Servicios Públicos de Atizapán de Zaragoza realizó la rehabilitación integral del parque ubicado en la calle Josefa Ortiz, en la colonia Margarita Maza de Juárez.

Los trabajos forman parte de las acciones que impulsa el gobierno municipal para conservar y mejorar las áreas de recreación, con el objetivo de que niñas, niños, jóvenes y adultos cuenten con lugares seguros y funcionales donde puedan convivir y realizar actividades al aire libre.

Como parte de la intervención, personal de la Dirección de Servicios Públicos dio mantenimiento a los juegos infantiles que se encuentran dentro del parque. Además, se sustituyó el tobogán del multijuego, uno de los elementos que presentaba mayor desgaste debido al uso constante y a las condiciones climáticas.

Asimismo, se repararon las bancas instaladas en el espacio público para brindar mayor comodidad a las personas que visitan el parque, principalmente padres de familia, adultos mayores y vecinos que utilizan el lugar como punto de reunión o descanso.

Las autoridades municipales señalaron que estas acciones permiten mejorar la infraestructura urbana y ofrecer espacios de recreación más seguros para la población infantil. También destacaron que el mantenimiento constante ayuda a prevenir accidentes y prolonga la vida útil del mobiliario urbano.

Otro de los beneficios de estas labores es que contribuyen a mantener un entorno limpio y ordenado, lo que favorece una mejor imagen de la colonia y promueve que más familias hagan uso de las áreas verdes y recreativas.

El gobierno municipal indicó que la recuperación y conservación de parques es una estrategia para fortalecer la convivencia entre los habitantes, fomentar actividades al aire libre y generar espacios que favorezcan el desarrollo de la comunidad.

Las autoridades también resaltaron la importancia de que los vecinos participen en el cuidado de estos lugares. Explicaron que mantener en buenas condiciones los juegos, bancas y demás instalaciones depende no solo de las acciones del gobierno, sino también del compromiso de la ciudadanía para evitar actos de vandalismo y depositar la basura en los sitios correspondientes.

Vecinos de la colonia podrán disfrutar ahora de un parque con mejores condiciones para la recreación y el esparcimiento, especialmente durante las vacaciones escolares y los fines de semana, cuando aumenta la afluencia de visitantes.

Finalmente, el Ayuntamiento de Atizapán de Zaragoza reiteró que continuará realizando acciones de mantenimiento y rehabilitación en distintos parques y espacios públicos del municipio, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la población y ofrecer lugares adecuados para la convivencia familiar.