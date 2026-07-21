¿Sigue el cierre parcial en la México-Toluca? Reporte al momento del tráfico La volcadura de un tráiler generó tráfico en la carretera México-Toluca; conoce el reporte vial al momento (@JefeVulcanoCova y Especial)

Durante la tarde de este martes 21 de julio, un tráiler que transportaba alimento perecedero volcó, provocando el cierre parcial de la carretera México-Toluca a la altura del kilómetro 17, con dirección a la Ciudad de México, en la alcaldía Cuajimalpa.

Tras el siniestro, las autoridades acudieron al lugar de los hechos para comenzar con el retiro de la unidad, por lo que se realizó el cierre parcial de la carretera México-Toluca, provocando filas kilométricas de vehículos.

¿Hay tráfico en la carretera México-Toluca?

A pesar de que, tras el incidente de la volcadura del tráiler, las autoridades comenzaron con las labores para el retiro de la unidad siniestrada, hasta las 17:00 horas continúa el cierre parcial de la carretera México-Toluca, provocando que la zona a la altura del kilómetro 17 presente carga vehicular.

Esto debido a que, a pesar de haber retirado el tráiler que volcó, los alimentos perecederos que transportaba quedaron regados en parte de la carretera, por lo que las autoridades continúan alejándolos del carril.

Por lo anterior, se recomienda a los usuarios tomar sus precauciones, previendo sus tiempos de traslado o bien evitar la zona, utilizando como alternativa vial la Autopista México-Toluca, debido al tráfico que aún presenta este tramo de la carretera México-Toluca.

¿Qué pasó en la México-Toluca hoy?

De acuerdo con diferentes reportes, el conductor del tráiler habría perdido el control del vehículo tras tomar una curva, provocando que el vehículo terminara volcado a un costado de la carretera México-Toluca.

Al momento acudieron las autoridades para comenzar con las labores del retiro de la unidad siniestrada. Por su parte, el director del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, Juan Manuel Pérez Cova, compartió en sus redes sociales que atendían el incidente, mientras que no se reportó algún lesionado.