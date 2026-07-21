Tráiler volcado genera caos vial en la carretera México-Toluca y filas kilométricas de autos este 21 de julio

Volcadura de tráiler No se reportaron lesionados tras el incidente, pero las maniobras para retirarlo están generando importantes afectaciones viales.

Un tráiler cargado con toneladas de jitomate volcó este martes sobre la carretera México-Toluca, aproximadamente a la altura del kilómetro 16 con dirección a la Ciudad de México, provocando importantes afectaciones a la circulación con dirección a la capital mexiquense.

Tráiler vuelca sobre la México-Toluca este martes 21 de julio

De acuerdo con los primeros reportes, el operador de la unidad perdió el control al tomar una curva, lo que ocasionó que el vehículo terminara volcado a un costado de la vialidad. Hasta el momento, no se han reportado personas lesionadas: el conductor resultó ileso y fue valorado en el sitio por paramédicos del Servicio de Urgencias del Estado de México (SUEM) y Protección Civil.

El accidente generó un severo caos vehicular en uno de los tramos más transitados que conectan el Valle de Toluca con la Ciudad de México. Automovilistas reportaron filas importantes y recomendaciones de tomar vías alternas, como la autopista de cuota México-Toluca, para evitar el congestionamiento.

Las autoridades del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) del Estado de México exhortaron a los conductores a manejar con precaución, reducir la velocidad en la zona y estar atentos a las actualizaciones viales.

Los servicios de emergencia y de bomberos han trabajado al menos durante una hora para tratar de quitar el vehículo y reestablecer la circulación afectada.