Un total de 68 deportistas mexiquenses participarán en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026

Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026

Durante los próximos Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, un total de 68 deportistas mexiquenses representarán al país, con ello, el Estado de México consolida su posición como un pilar fundamental del deporte nacional, afirmó Miguel Ángel Hernández Espejel, Secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI).

Los atletas de alto rendimiento, competirán en 21 disciplinas, del 24 de julio al 8 de agosto de 2026, en República Dominicana.

El titular de la SECTI expresó que la entidad cuenta con una delegación fuerte, motivada y con todo lo necesario para poner en alto el nombre de la misma y del país en el panorama internacional.

Por su parte, Miguel Ángel Sánchez González, Director General del Instituto del Deporte del Estado de México (IDEMÉX), destacó que se realiza acompañamiento técnico, metodológico y administrativo a cada uno de los atletas, lo que ha sido clave para la obtención de estos históricos boletos clasificatorios.

La delegación del Estado de México para Santo Domingo 2026 destaca por su alta competitividad y su presencia multidisciplinaria, sus clasificaciones estan conformadas de la siguiente manera:

• Balonmano (Handball): 15 seleccionados.

• Hockey sobre pasto: 11 seleccionados.

• Atletismo: 5 clasificados.

• Natación / Natación artística: 8 atletas en total (4 por cada disciplina).

• Pentatlón Moderno: 4 clasificados.

• Squash: 4 clasificados.

• Baloncesto: 3 seleccionados.

• Remo: 3 clasificados.

• Boxeo: 2 clasificados.

• Judo: 2 clasificados.

• Taekwondo: 2 clasificados.

Mientras que las disciplinas que cuentan con un clasificado de excelencia son: Canotaje, Gimnasia artística, Karate Do, Luchas, Patinaje artístico, Skateboarding, Tenis, Triatlón y Vela.

El Gobierno del Estado de México reitera su compromiso de seguir con el impulso a la cultura física y el deporte de alto rendimiento.