COPARMEX señala que no es suficiente el atraer inversión, sino transformarla en nuevos empleos

COPARMEX

A través de un comunicado, la Confederación Patronal de la República Mexicana en la Ciudad de México (COPARMEX CDMX) hizo público la economía de la capital presenta señales positivas que deben ser reconocidas, pero a su vez existen desafíos que obligan a mantener la atención sobre su capacidad para transformar la inversión y la actividad económica en empleos, productividad y bienestar.

En su comunicado, la organización destaca la recuperación registrada en la generación de empleo formal durante agosto, con un aumento de 12 mil 712 nuevos puestos de trabajo, una cifra que contrasta favorablemente con el comportamiento observado durante buena parte del año. Gracias a este resultado, la Ciudad de México acumula 14 mil 235 nuevos empleos formales en lo que va de 2026.

A pesar de estas cifras, consideran indispensable generar las condiciones necesarias para que este crecimiento se mantenga durante el cierre del año y sobre todo, para que los puestos creados sean formales, productivos y permanentes.

También destacan la Inversión Extranjera Directa (IED), la institución señala que durante el primer semestre de 2026, la Ciudad de México captó 16 mil 862 millones de dólares, equivalentes al 48.2% de toda la inversión extranjera recibida por México durante ese periodo.

Esta cifra mantiene a la capital como el principal destino de la inversión extranjera en el país y confirma las ventajas competitivas que ofrece la ciudad: capital humano, universidades, infraestructura, servicios especializados, conectividad y un amplio ecosistema empresarial.

“Sin embargo, el monto captado también representa una disminución aproximada de 12.7% respecto al mismo periodo de 2025, cuando la Ciudad de México recibió 19 mil 312 millones de dólares” señala el documento.

Pone sobre la mesa las preguntas ¿cómo logramos que la enorme capacidad de la Ciudad de México para atraer capital se traduzca también en una mayor generación de empleo y crecimiento para sus empresas? y al respecto señala que el atraer inversión es solamente una parte de la ecuación. El verdadero éxito ocurre cuando esos recursos generan nuevas empresas, fortalecen y amplían las existentes, integran proveedores locales, impulsan a las MiPyMEs y crean empleos de calidad.

A este panorama se suma el comportamiento de los precios. En la primera quincena de agosto, la inflación anual en el Área Metropolitana de la Ciudad de México se ubicó en 3.46%, de acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).

Mantener la estabilidad de precios es fundamental para las familias, pero también para las empresas. Una inflación contenida brinda mayor certidumbre para planear inversiones, costos, inventarios, salarios y decisiones de crecimiento.

Para las micro, pequeñas y medianas empresas, este factor es especialmente importante, ya que los incrementos en insumos, servicios, rentas y costos de operación reducen sus márgenes y pueden limitar su capacidad para contratar trabajadores o realizar nuevas inversiones. Por ello, empleo, inversión e inflación no deben analizarse como indicadores aislados.

En conclusión la COPARMEX señala que la Ciudad de México tiene una posición privilegiada para atraer inversión, según sus datos, agosto demostró que conserva capacidad para generar empleo y el comportamiento de los precios ofrece un entorno de mayor estabilidad. El siguiente paso debe ser transformar estas condiciones en crecimiento sostenido.